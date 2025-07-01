Пеп ГВАРДИОЛА: «Ты шутишь? Что ты делаешь?»

1 июля на стадии 1/8 финала клубного чемпионата мира встретились «Манчестер Сити» (Англия) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

В зрелищном поединке победу в дополнительное время одержал «Аль-Хиляль» – 4:3.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола остался разочарован судейством в этом матче.

В конце матча при счете 2:2 главный арбитр матча не зафиксировал фол на Жереми Доку, чем разозлил Пепа.

«Ты шутишь? Что ты делаешь?», – агрессивно обратился Гвардиола к арбитру.

В четвертьфинале «Аль-Хиляль» сыграет против «Флуминенсе».