Вингер Шахтера поехал на сборы с другим клубом УПЛ

Украинский вингер донецкого Шахтера Александр Ющенко, в прошлом сезоне выступавший за юношескую команду «горняков» в чемпионате U-19, сменит клубную прописку.

Как стало известно Sport.ua, Александр начал учебно-тренировочные сборы в составе ровенского «Вереса».«Волки» планируют взять юного вингера в аренду до конца следующего сезона.

В прошлом сезоне Ющенко провел 19 матчей за юношескую команду «горняков», забив три гола и отдав девять результативных передач. Действующий контракт Александра с «горняками» действует до 30 июня 2029 года.

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