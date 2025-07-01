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  4. Вингер Шахтера поехал на сборы с другим клубом УПЛ
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 17:41 |
719
0

Вингер Шахтера поехал на сборы с другим клубом УПЛ

Александр Ющенко проведет следующий сезон в расположении «Вереса»

01 июля 2025, 17:41 |
719
0
Вингер Шахтера поехал на сборы с другим клубом УПЛ
ФК Шахтер Донецк. Александр Ющенко

Украинский вингер донецкого Шахтера Александр Ющенко, в прошлом сезоне выступавший за юношескую команду «горняков» в чемпионате U-19, сменит клубную прописку.

Как стало известно Sport.ua, Александр начал учебно-тренировочные сборы в составе ровенского «Вереса».«Волки» планируют взять юного вингера в аренду до конца следующего сезона.

В прошлом сезоне Ющенко провел 19 матчей за юношескую команду «горняков», забив три гола и отдав девять результативных передач. Действующий контракт Александра с «горняками» действует до 30 июня 2029 года.

Ранее сообщалось, что Верес подписал очередного новичка из другого клуба УПЛ

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Александр Ющенко трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Верес Ровно
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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