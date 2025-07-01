Новая угроза для ЧМ-2026. ФИФА просят отменять матчи Клубного ЧМ
У организаторов есть проблемы с погодными условиями в США и Мексике
Всемирный профсоюз профессиональных футболистов просит ФИФА обратить внимание на время начала матчей Клубного чемпионата мира в США и сделать выводы перед ЧМ-2026.
ФИФА просят не ставить начало игр на середину дня или ранний вечер из-за высоких температур, что влияет на здоровье игроков и качество футбола.
Шесть городов попали в число тех, которые находятся в опасной зоне в плане высоких температур – Канзас, Майами, Монтеррей (Мексика), Гвадалахара (Мексика), Бостон и Филадельфия.
ФИФА даже просят отменять матчи, если температура превышает определенные показатели.
Отметим, что кроме жары у ФИФА есть проблема с законами США, из-за которых приостанавливаются матчи при погоде с угрозой ударов молний.
Сообщается, что США могут изменить эти законы на время проведения ЧМ-2026.
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