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Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 16:49 |
1615
2

Новая угроза для ЧМ-2026. ФИФА просят отменять матчи Клубного ЧМ

У организаторов есть проблемы с погодными условиями в США и Мексике

01 июля 2025, 16:49 |
1615
2
Новая угроза для ЧМ-2026. ФИФА просят отменять матчи Клубного ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Всемирный профсоюз профессиональных футболистов просит ФИФА обратить внимание на время начала матчей Клубного чемпионата мира в США и сделать выводы перед ЧМ-2026.

ФИФА просят не ставить начало игр на середину дня или ранний вечер из-за высоких температур, что влияет на здоровье игроков и качество футбола.

Шесть городов попали в число тех, которые находятся в опасной зоне в плане высоких температур – Канзас, Майами, Монтеррей (Мексика), Гвадалахара (Мексика), Бостон и Филадельфия.

ФИФА даже просят отменять матчи, если температура превышает определенные показатели.

Отметим, что кроме жары у ФИФА есть проблема с законами США, из-за которых приостанавливаются матчи при погоде с угрозой ударов молний.

Сообщается, что США могут изменить эти законы на время проведения ЧМ-2026.

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клубный чемпионат мира по футболу ФИФА
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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Mark4854590
ФІФА не піде на перенесення матчів, бо тоді Європі буде незручно дивитись і будуть менші заробітки. А ФІФА гроші втрачати не любить. 
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0
Falko
Може, профспілка не буде відволікатися на дрібниці й напівзаходи, а відразу попросить скасувати КЧС? Було би епічно ;)
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0
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