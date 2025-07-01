Месси выиграл наибольшее количество трофеев в XXI веке

Известный портал Transfermarkt опубликовал десятку самых титулованных футболистов мира в XXI веке.

Рекордсменом является аргентинец Лионель Месси, в активе которого 46 выигранных трофеев.

В десятку лучших также входят игроки, которые со своими командами продолжают выступления на клубном чемпионате мира: Маркиньос (ПСЖ) и Мануэль Нойер (Бавария).