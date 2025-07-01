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01 июля 2025, 16:18 |
355
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Месси выиграл наибольшее количество трофеев в XXI веке

Маркиньос и Мануэль Нойер могут немного приблизиться к аргентинцу

01 июля 2025, 16:18 |
355
0
Месси выиграл наибольшее количество трофеев в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Известный портал Transfermarkt опубликовал десятку самых титулованных футболистов мира в XXI веке.

Рекордсменом является аргентинец Лионель Месси, в активе которого 46 выигранных трофеев.

В десятку лучших также входят игроки, которые со своими командами продолжают выступления на клубном чемпионате мира: Маркиньос (ПСЖ) и Мануэль Нойер (Бавария).

  • 46 – Лионель Месси
  • 42 – Дани Алвес
  • 40 – Андрес Иньеста
  • 40 – Давид Алаба
  • 37 – Жерар Пике
  • 37 – Хоссам Ашур
  • 36 – Серхио Бускетс
  • 36 – Маркиньос
  • 35 – Мануэль Нойер
  • 35 – Карим Бензема
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Лионель Месси Дани Алвес Андрес Иньеста Давид Алаба Жерар Пике Серхио Бускетс Маркиньос Мануэль Нойер Карим Бензема статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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