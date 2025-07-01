Другие новости01 июля 2025, 16:18 |
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Месси выиграл наибольшее количество трофеев в XXI веке
Маркиньос и Мануэль Нойер могут немного приблизиться к аргентинцу
01 июля 2025, 16:18 |
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Известный портал Transfermarkt опубликовал десятку самых титулованных футболистов мира в XXI веке.
Рекордсменом является аргентинец Лионель Месси, в активе которого 46 выигранных трофеев.
В десятку лучших также входят игроки, которые со своими командами продолжают выступления на клубном чемпионате мира: Маркиньос (ПСЖ) и Мануэль Нойер (Бавария).
- 46 – Лионель Месси
- 42 – Дани Алвес
- 40 – Андрес Иньеста
- 40 – Давид Алаба
- 37 – Жерар Пике
- 37 – Хоссам Ашур
- 36 – Серхио Бускетс
- 36 – Маркиньос
- 35 – Мануэль Нойер
- 35 – Карим Бензема
🏆 🏆 🏆 Leo Messi es el futbolista con más trofeos en las últimas 25 temporadas.— Transfermarkt.es (@TMes_news) July 1, 2025
▶️ https://t.co/w3p5LgzUHM#Messi #transfermarkt pic.twitter.com/qYp44rb1ju
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