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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 17:14 |
712
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«Был бы там». Лидер Александрии объяснил слухи о Полесье и Металлисте 1925

Владимир Шепелев не верит в свой переход в расположение харьковской или житомирской команд

01 июля 2025, 17:14 |
712
0
«Был бы там». Лидер Александрии объяснил слухи о Полесье и Металлисте 1925
ФК Александрия. Владимир Шепелев

Украинский полузащитник Владимир Шепелев, ставший свободным агентом после ухода из «Александрии», отреагировал на слухи в СМИ относительно возможного продолжения карьеры в «Полесье» или «Металлисте 1925».

– Вас в Александрию в прошлом сезоне позвал лично Ротань, я так понимаю. Сегодня Руслан Петрович тренер Полесья и уже забрал с собой в житомирский клуб хорошо известного ему Александра Филиппова, а вас звал?

– Ничего конкретного сказать не могу. Ни о Полесье, ни о Металлисте 1925 года. Обе эти команды уже на собрании. Если бы был предметный интерес, то, наверное, я бы был или там, или там, правильно?– сказал Шепелев.

Ранее сообщалось, что Шепелев удивил признанием после прекращения сотрудничества с Александрией

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Владимир Шепелев Александрия Руслан Ротань Полесье Житомир Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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