«Был бы там». Лидер Александрии объяснил слухи о Полесье и Металлисте 1925

Украинский полузащитник Владимир Шепелев, ставший свободным агентом после ухода из «Александрии», отреагировал на слухи в СМИ относительно возможного продолжения карьеры в «Полесье» или «Металлисте 1925».

– Вас в Александрию в прошлом сезоне позвал лично Ротань, я так понимаю. Сегодня Руслан Петрович тренер Полесья и уже забрал с собой в житомирский клуб хорошо известного ему Александра Филиппова, а вас звал?

– Ничего конкретного сказать не могу. Ни о Полесье, ни о Металлисте 1925 года. Обе эти команды уже на собрании. Если бы был предметный интерес, то, наверное, я бы был или там, или там, правильно?– сказал Шепелев.

Ранее сообщалось, что Шепелев удивил признанием после прекращения сотрудничества с Александрией