Украинский полузащитник Владимир Шепелев удивил признанием после прекращения сотрудничества с «Александрией». Футболист заявил, что узнал это из социальных сетей клуба.

– Владимир, кто был инициатором прекращения сотрудничества: вы или клуб?

– Читал в интернете тоже эту новость, видел, что они меня поблагодарили, и я им ответил тоже – спасибо, но на сто процентов еще ничего не знаю… Насколько я понимаю, о продлении соглашения со стороны клуба даже и речь не шла, потому что у нас в принципе была договоренность на полгода. У меня просто истек контракт. Вот и все.

Да, знаете, я еще не созванивался со своим агентом, поэтому не могу вам дать точный ответ… Возможно, действительно в Александрию уже не вернусь. Нужно еще разобраться до конца, – заявил Владимир.

По итогам сезона 2024/25 подопечные Руслана Ротаня впервые в своей истории завоевали серебро в элитном дивизионе. Шепелев перешел в «Александрию» из киевского «Динамо» на правах свободного агента.