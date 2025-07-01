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  4. Шепелев удивил признанием после прекращения сотрудничества с Александрией
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 16:03 |
1109
0

Шепелев удивил признанием после прекращения сотрудничества с Александрией

Владимир заявил, что узнал об этой новости из социальных сетей клуба

01 июля 2025, 16:03 |
1109
0
Шепелев удивил признанием после прекращения сотрудничества с Александрией
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Шепелев

Украинский полузащитник Владимир Шепелев удивил признанием после прекращения сотрудничества с «Александрией». Футболист заявил, что узнал это из социальных сетей клуба.

– Владимир, кто был инициатором прекращения сотрудничества: вы или клуб?

– Читал в интернете тоже эту новость, видел, что они меня поблагодарили, и я им ответил тоже – спасибо, но на сто процентов еще ничего не знаю… Насколько я понимаю, о продлении соглашения со стороны клуба даже и речь не шла, потому что у нас в принципе была договоренность на полгода. У меня просто истек контракт. Вот и все.

Да, знаете, я еще не созванивался со своим агентом, поэтому не могу вам дать точный ответ… Возможно, действительно в Александрию уже не вернусь. Нужно еще разобраться до конца, – заявил Владимир.

По итогам сезона 2024/25 подопечные Руслана Ротаня впервые в своей истории завоевали серебро в элитном дивизионе. Шепелев перешел в «Александрию» из киевского «Динамо» на правах свободного агента.

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Владимир Шепелев расторжение контракта Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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