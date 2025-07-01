Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился эмоциями от вылета своей команды из клубного чемпионата мира после поражения в матче с Аль-Хилялем (3:4).

«Мы позволили им создавать переходы, но сами создали много моментов и в целом сыграли хорошо. Жаль. Мы были в отличной форме, и я не могу не поблагодарить тренерский штаб за то, как они тренируют и готовят команду, они отдали все силы.

Мы создали много моментов, а Бону совершил несколько невероятных сейвов. Больше сказать нечего. У меня ощущение, что команда хорошо работает, но мы едем домой и теперь нужно отдохнуть, отдохнуть и вернуться в следующем сезоне.

Я увидел много хорошего, чего не видел раньше, особенно то, как мы вели себя, отношения между игроками и тренерским штабом. Я почувствовал, что мы были счастливы здесь, и тренировки были действительно хорошими, но уровень здесь очень высок. У нас были шансы, но они очень глубоко защищались, и Буну сделал много сейвов, но нужно забивать и быть более хладнокровными», – сказал Пеп.

На нашем сайте доступен обзор матча Манчестер Сити – Аль-Хиляль, в котором команды устроили настоящую феерию

ВИДЕО. Первые эмоции Гвардиолы после безумного матча с Аль-Хилялем на КЧМ