Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. Динамовский ужас Барселоны

Странный Кучма, бенефис Леоненко и «допинг»

В сезоне 1994/1995 «Динамо» попало в сложный квартет вместе с «Баварией», ПСЖ и «Спартаком». Оппоненты для киевлян оказались непроходными. Команда заняла последнее место, одержав одну победу, но какую! На старте группового этапа подопечные Йожефа Сабо принимали «Спартак». Это была первая встреча команд в еврокубках с момента распада СССР. Напряжение перед матчем было колоссальным и точно имело политический подтекст. Тушить пожар даже пришлось тогдашнему руководителю ФФУ Виктору Банникову: «Мы соскучились по тому футболу, который у нас был. Несмотря на то, что нас разделили политики, мы снова объединяемся. И я хочу сказать: очень приятно, что мы будем встречаться и бороться только на футбольных полях, но не будем делить территорию страны или Черноморский флот».

Однако россияне точно знали, куда ехали, и не питали иллюзий. Бывший «спартакивец» Валерий Шмаров предупреждал своих земляков, что в Киеве их всегда не любили, а в поезд мог и кирпич прилететь.

Хотя на «Республиканском» все начиналось очень хорошо для москвичей. После первого тайма они выигрывали 2:0. Динамовцы не были похожи на самих себя. Неуклюжая игра в защите, да еще и Михайленко не забил пенальти. Хотя и к голу Писарева есть вопросы по поводу офсайда.

По словам Игоря Суркиса (тогда президентом «Динамо» еще был его брат Григорий), из-за такой игры президент Украины Леонид Кучма приказал отобрать клуб у братьев.

«В перерыве матча со «Спартаком» Кучма приказал забрать «Динамо». Представляете, как любил Украину второй президент?», — заявлял Игорь Михайлович.

Неизвестно, действительно ли такие слова звучали из уст Кучмы, но на второй тайм киевляне вышли другим коллективом. Украинцы уничтожили соперника, совершив яркий камбэк. Дубль оформил Леоненко, а победный мяч забил 20-летний Сергей Ребров на 86-й минуте. Причем по игре киевляне должны были забивать гораздо больше, ведь полностью доминировали на поле, а их визави как будто не ожидали такого и просто растерялись. «Спартак» после перерыва имел только один момент - Цимбалар почти с одиннадцати метров не пробил Шовковского.

«Динамо» – «Спартак» – 3:2 (0:2)

Голы: Леоненко (48, 76), Ребров (86) – Писарев (12), Тихонов (38).

В конце концов, обе команды не вышли из группы, но то поражение москвичи еще долго вспоминали. Защитник «Спартака» Сергей Чудин, который отыграл в том матче 90 минут, спустя годы обвинил динамовцев в употреблении допинга: «Темная история. Я еще со времен сборных СССР знал ребят из «Динамо». Спустя годы мы встретились на турнире в Турции, посидели, поговорили. Я их подговорил признаться, что они нечестно нас тогда обыграли. На игре не было допинг-контроля, никого не проверяли. Да и в перерыве динамовцам что-то укололи, какие-то препараты. Во втором тайме они так помчались, как будто первого вообще не было!».

Демоверсия для «блаугранас»

В Лиге чемпионов 1993/94 к участию в турнире допускались лишь чемпионы стран. Уже в первом раунде «Динамо» столкнулось с «Барселоной». Конечно, испанцы считались фаворитами, однако никакой недооценки киевлян со стороны каталонцев не было. В Украину приехали Субисаррета, Феррер, Гвардиола, Рональд Куман, Микаэль Лаудруп и Стоичков, который в 1994 году получит Золотой мяч. Опасения гостей оправдались уже на 5-й минуте, когда Сергей Мизин сделал навесную передачу на дальнюю штангу, которую головой замкнул Павел Шкапенко. Однако на 20-й минуте динамовцы остались вдесятером. Мизин получил прямую красную за игру рукой в собственной штрафной площадке. Рональд Куман реализовал пенальти – 1:1. Территориальное преимущество было на стороне «Барселоны», которая стремилась воплотить его в победу. Однако в дальнейшем матч превратился в бенефис Виктора Леоненко. Нападающий оформил дубль за 11 минут! На 44-й забил пенальти, который сам и заработал. После чего главный тренер гостей Йохан Кройф выглядел обеспокоенным. А на 55-й Виктор во второй раз поразил ворота соперника. Гол получился немного странным, ведь после углового четыре раза футболисты боролись за мяч в воздухе, и только пятым касанием головой Леоненко забил.

Динамо – Барселона – 3:1 (1:1)

Голы: Шкапенко (5), Леоненко (44, 55) – Куман (27, с пенальти).

К сожалению, ответный матч киевляне проиграли 1:4. В том сезоне «Барса» дошла до финала ЛЧ, где уступила «Милану» (0:4).

К сожалению, ответный матч киевляне проиграли 1:4. В том сезоне «Барса» дошла до финала ЛЧ, где уступила «Милану» (0:4).

Катастрофа и позор каталонцев

Ремонтада случилась в 1997 году. Тогда «Динамо» пробилось в групповой этап, где попало в квартет с «Ньюкаслом», ПСВ и «Барселоной». Бело-голубые сразу обозначили свои претензии на плей-офф, обыграв в Нидерландах крепкий ПСВ со Стамом, Нуманом, Коку и Зенденом. По игре команда из Эйндховена, наверное, выглядела лучше, но несколько раз спасал Шовковский, а иногда везло, как с выстрелом Коку в перекладину. Киевляне снова два мяча забили головой, а точку поставил Андрей Шевченко, когда ПСВ бросил все силы в атаку, оголив защиту.

ПСВ – Динамо – 1:3 (1:1)

Голы: Йонк (40) – Максимов (33), Ребров (46), Шевченко (90).

Настоящий бенефис случился в поединках с «Барселоной». 7:0 по сумме двух матчей! Испанские медиа такой разгром справедливо называли «катастрофой» и «позором». Будущий обладатель Золотого мяча Луиш Фигу сказал, что они испробовали против «Динамо» все, но соперник оказался сильнее. Наставник «Барсы» Луи ван Гал признался, что сначала записал киевлян в аутсайдеры группы, однако потом изменил свое мнение. И хотя в Украине эти две победы до сих пор считаются едва ли не лучшими в истории отечественного клубного футбола, а FourFourTwo успех 4:0 в Каталонии включал в список 25 лучших поединков в ЛЧ, Валерий Лобановский утверждал, что никакого чуда тогда не произошло, а результат вполне закономерен.

Динамо – Барселона – 3:0 (2:0)

Голы: Ребров (3), Максимов (32), Калитвинцев (65).

Барселона – Динамо – 0:4 (0:3)

Голы: Шевченко (9, 32, 44), Ребров (79).

Бело-голубые заняли 1-е место в группе, наткнувшись в четвертьфинале на «Ювентус». Оптимистичные 1:1 в Турине и фиаско 1:4 в Киеве. «Старая Синьора» дошла до финала, где уступила «Реалу» (0:1).

Самый знаменитый поход Динамо

Через год подопечные Лобановского снова попали в групповой этап ЛЧ. На этот раз квартет на бумаге выглядел довольно проходным, однако первый круг оказался неудачным: поражение от «Панатинаикоса» (1:2), ничьи с «Лансом» (1:1) и «Арсеналом» (1:1). Спасти евросезон могли лишь три победы. Сначала нужно было обыграть «канониров». Британцы прилетели в Украину с желанием доказать свою силу, ведь в Лондоне они упустили победу на 92-й минуте (забил Ребров). Хотя можно вспомнить незасчитанный гол Шевченко, где арбитры ошибочно зафиксировали офсайд. Ради справедливости, тогдашний капитан «Арсенала» Тони Адамс отдал должное киевлянам и отметил, что ничья закономерна.

Перед игрой в Украине Валерий Лобановский утверждал, что победа нужна обеим командам. Поэтому даже непогода и не лучшее состояние газона не помешали футболистам продемонстрировать довольно открытый футбол с кучей опасных шансов. Если считать по моментам, то счет должен был быть где-то 4:4, но после финального свистка на табло горели 3:1 в пользу «Динамо». В определенной степени голкипер «канониров» Дэвид Симен был прав, отметив, что противнику больше повезло. Хотя бело-голубые точно выглядели лучше с точки зрения индивидуального мастерства. Чего стоят мяч Шевченко со штрафного и сейвы Шовковского! Однажды Александр спас после срезки от Головко.

Динамо – Арсенал – 3:1 (1:0)

Голы: Ребров (26), Головко (61), Шевченко (72) – С. Хьюз (72).

Далее динамовцы переиграли «Панатинаикос» (2:1) и «Ланс» (3:1), снова заняв 1-е место в группе. А все для того, чтобы подарить болельщикам еще один повод для гордости. В четвертьфинале выпал мадридский «Реал» – действующий тогдашний обладатель трофея. Первая игра в Испании получилась не очень яркой, с минимумом моментов. На гол Шевченко «сливочные» ответили штрафным Миятовича – 1:1. Если кто-то ждал футбольной феерии во втором противостоянии, то сильно ошибался. Мартовский газон «Олимпийского» сразу дал понять, что на качественное комбинационное зрелище не стоит рассчитывать. «Галактикос» были вынуждены играть не в свою игру, но почти ничего не создали. «Динамо» гораздо лучше чувствовало себя на поле, и дубль Шевченко стал тому подтверждением. Особенным стал второй гол, когда Сергей Ребров отдал Андрею передачу черпаком над головами мадридских защитников.

Динамо – Реал (Мадрид) – 2:0 (0:0)

Голы: Шевченко (63, 79).

Полуфиналы с «Баварией» украинские болельщики еще долго будут вспоминать с горечью. Особенно первый матч. Немцы, наверное, забили даже больше, чем должны были бы, ведь два гола со штрафных – досадные ошибки Шовковского. В 1-м тайме Александр не справился с выстрелом Тарната с 35 метров, а во 2-м – неудачно построил стенку, которую обкрутил Эффенберг. Динамовцы должны были забивать как минимум 5–6 раз. Здесь можно вспомнить все: сейвы Кана, нереализованный выход один на один Косовского, Белькевича, который не попал в пустые ворота, и вынос мяча мюнхенскими защитниками с линии ворот. В итоге – 3:3, но по игре бело-голубые точно были лучше.

«Я не плакал после матча, но мое разочарование было глубоким. Думаю, если бы я забил тогда свой второй гол, «Бавария» не вернулась бы в игру. Я до сих пор уверен, что «Динамо» было сильнее в том сезоне. Немецкая команда фактически забила три гола из ничего» – вспоминал Виталий Косовский.

Динамо – Бавария – 3:3 (2:1)

Голы: Шевченко (16, 43), Косовский (50) – Тарнат (45), Эффенберг (78), Янкер (88).

В ответном матче немцы действительно были лучше. Они больше атаковали и создали большее количество моментов. Хотя шансы у киевлян также были, но Оливер Кан спасал. Мюнхенцы одержали минимальную победу 1:0 благодаря голу Баслера, однако все понимали, что свое динамовцы упустили еще в Украине. В финале ЛЧ «Бавария» была в шаге от победы, однако на «Камп Ноу» произошел знаменитый камбэк «Манчестер Юнайтед» с голами Шерингема и Сульшера на 91-й и 93-й минутах соответственно.

Продолжение следует...

Игорь ЯВКИН