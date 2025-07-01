Новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассказал об ощущениях от старта работы в расположении «сливочных». Коуч поделился эмоциями от матча против «Ювентуса» на КЧМ-2025.

«Это уже третья неделя... Я счастлив и полон энергии. Многие вещи напоминают мне тренировочное собрание, когда я был игроком, но теперь я в другой роли. Организую, готовлю, принимаю решение.

Но многое осталось прежним, потому что в конечном счете речь идет об управлении людьми, игроками. О создании связей. А поскольку мы проводим много времени вместе, это ускоряет процесс установления отношений. Мы завтракаем, обедаем и ужинаем вместе. Когда все это закончится, нам даже понадобится немного времени побыть наедине, как во всех отношениях! Но пока все идет хорошо. Я доволен.

Ювентус?Это очень сильная команда с четкими идеями и отличными коллективными и индивидуальными качествами. В этом году в команду пришли игроки самого высокого уровня. Это будут сложные соперники… и матч против «Манчестер Сити» не является для нас ориентиром. Есть и другие. И мы будем готовы», – заявил Алонсо.

Матч Реал – Ювентус запланирован на вторник, 1 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Первые эмоции Алонсо от тренерства в Реале: «Я счастлив»