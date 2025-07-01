Стало известно, в каких турах Динамо и Шахтер встретятся в УПЛ 2025/26

Украинская Премьер-лиги презентовала полный календарь поединков на следующий сезон 2025/26.

Первые матчи первенства в новом сезоне состоятся в начале третьего месяца лета – 2 августа. Продлится чемпионат до 29 мая 2026 года, когда коллективы сыграют в заключительном туре.

Украинское классическое между «Динамо» и «Шахтером» будет проведено в 11-м и 26-м турах УПЛ.

Повний календар доступний за посиланням

Календарь поединков украинского классического в УПЛ 2025/26:

11-й тур, 01.11.25

«Шахтер» – «Динамо»

26-й тур, 02.05.26

«Динамо» – «Шахтер»