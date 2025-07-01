Стало известно, в каких турах Динамо и Шахтер встретятся в УПЛ 2025/26
Украинское классико запланировано на 11-й и 26-й туры первенства
Украинская Премьер-лиги презентовала полный календарь поединков на следующий сезон 2025/26.
Первые матчи первенства в новом сезоне состоятся в начале третьего месяца лета – 2 августа. Продлится чемпионат до 29 мая 2026 года, когда коллективы сыграют в заключительном туре.
Украинское классическое между «Динамо» и «Шахтером» будет проведено в 11-м и 26-м турах УПЛ.
Повний календар доступний за посиланням
Календарь поединков украинского классического в УПЛ 2025/26:
11-й тур, 01.11.25
«Шахтер» – «Динамо»
26-й тур, 02.05.26
«Динамо» – «Шахтер»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вместо Интер – Манчестер Сити фанаты получили Флуминенсе – Аль-Хиляль
Аманда Анисимова размазала на корте Юлию Путинцеву и вышла во второй раунд мейджора