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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 14:39 | Обновлено 01 июля 2025, 14:56
423
0

Стало известно, в каких турах Динамо и Шахтер встретятся в УПЛ 2025/26

Украинское классико запланировано на 11-й и 26-й туры первенства

01 июля 2025, 14:39 | Обновлено 01 июля 2025, 14:56
423
0
Стало известно, в каких турах Динамо и Шахтер встретятся в УПЛ 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская Премьер-лиги презентовала полный календарь поединков на следующий сезон 2025/26.

Первые матчи первенства в новом сезоне состоятся в начале третьего месяца лета – 2 августа. Продлится чемпионат до 29 мая 2026 года, когда коллективы сыграют в заключительном туре.

Украинское классическое между «Динамо» и «Шахтером» будет проведено в 11-м и 26-м турах УПЛ.

Повний календар доступний за посиланням

Календарь поединков украинского классического в УПЛ 2025/26:

11-й тур, 01.11.25

«Шахтер» – «Динамо»

26-й тур, 02.05.26

«Динамо» – «Шахтер»

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Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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