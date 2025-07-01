Таловеров отреагировал на возможный уход из Плимута: «Изучаю предложение»

Защитник национальной сборной Украины Максим Таловеров, ныне играющий за «Плимут», отреагировал на возможное изменение клубной прописки.

– Появилась информация, что якобы вы можете скоро стать футболистом «Сток Сити». Подскажите, соответствует ли она действительности? И вообще, можете ли дать комментарий относительно своего будущего в следующем сезоне?

– Есть интерес, но я изучаю предложение и сейчас нахожусь в «Плимуте», – сказал Таловеров.

В сезоне 2024/25 Максим провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что украинец подпишет двухлетний контракт с клубом Английской Премьер-лиги.