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  4. Таловеров отреагировал на возможный уход из Плимута: «Изучаю предложение»
Англия
01 июля 2025, 13:33 |
786
0

Таловеров отреагировал на возможный уход из Плимута: «Изучаю предложение»

Максим близок к смене клубной прописки

01 июля 2025, 13:33 |
786
0
Таловеров отреагировал на возможный уход из Плимута: «Изучаю предложение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник национальной сборной Украины Максим Таловеров, ныне играющий за «Плимут», отреагировал на возможное изменение клубной прописки.

– Появилась информация, что якобы вы можете скоро стать футболистом «Сток Сити». Подскажите, соответствует ли она действительности? И вообще, можете ли дать комментарий относительно своего будущего в следующем сезоне?

– Есть интерес, но я изучаю предложение и сейчас нахожусь в «Плимуте», – сказал Таловеров.

В сезоне 2024/25 Максим провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что украинец подпишет двухлетний контракт с клубом Английской Премьер-лиги.

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Максим Таловеров Плимут трансферы трансферы АПЛ Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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