Экс-тренер Милана и ассистент Моуриньо может возглавить украинский клуб

36-летний итальянский специалист Сальваторе Фоти намерен в ближайшее время начать карьеру главного тренера и уже получил предложения о сотрудничестве.

На данный момент итальянец работает ассистентом в тренерском штабе турецкого «Фенербахче» под руководством именитого португальца Жозе Моуриньо.

По информации портала TUTTOmercatoWEB, в услугах Фоти заинтересованы «Фатих Карагюмрюк» из Турции и харьковский «Металлист». Обе команды уже связались с итальянским тренером и предложили сотрудничество. Специалист пока не определился, в какой стране начнет работу главным тренером.

Сальваторе также работал в тренерском штабе «Ромы» вместе с Моуриньо, был ассистентом в «Торино», «Милане», «Сампдории». Во время профессиональной карьеры футболиста играл в чемпионате Италии, в том числе за «Сампдорию», «Эмполи», «Лечче».

По итогам сезона 2024/25 «Металлист» набрал 31 балл и занял шестое место в Чемпионской группе Первой лиги. Отставание от зоны переходных матчей составило четыре пункта.