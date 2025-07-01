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Украина. Первая лига
01 июля 2025, 10:43 |
1024
0

Экс-тренер Милана и ассистент Моуриньо может возглавить украинский клуб

Сальваторе Фоти планирует начать карьеру главного тренера

01 июля 2025, 10:43 |
1024
0
Экс-тренер Милана и ассистент Моуриньо может возглавить украинский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Сальваторе Фоти

36-летний итальянский специалист Сальваторе Фоти намерен в ближайшее время начать карьеру главного тренера и уже получил предложения о сотрудничестве.

На данный момент итальянец работает ассистентом в тренерском штабе турецкого «Фенербахче» под руководством именитого португальца Жозе Моуриньо.

По информации портала TUTTOmercatoWEB, в услугах Фоти заинтересованы «Фатих Карагюмрюк» из Турции и харьковский «Металлист». Обе команды уже связались с итальянским тренером и предложили сотрудничество. Специалист пока не определился, в какой стране начнет работу главным тренером.

Сальваторе также работал в тренерском штабе «Ромы» вместе с Моуриньо, был ассистентом в «Торино», «Милане», «Сампдории». Во время профессиональной карьеры футболиста играл в чемпионате Италии, в том числе за «Сампдорию», «Эмполи», «Лечче».

По итогам сезона 2024/25 «Металлист» набрал 31 балл и занял шестое место в Чемпионской группе Первой лиги. Отставание от зоны переходных матчей составило четыре пункта.

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Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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