Экс-игрок киевского Динамо и национальной сборной намерен покинуть Украину
Владимир Шепелев рассматривает варианты от иностранных клубов
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Шепелев намерен покинуть Премьер-лигу и попробовать свои силы в иностранном чемпионате.
В услугах 28-летнего полузащитника заинтересованы житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925», однако сам игрок не рассматривает эти варианты.
По информации источника, Шепелев хотел бы продолжить карьеру в Европе, в чемпионате, который находится недалеко от первой пятерки сильнейших лиг (например Бельгия, Португалия или Нидерланды).
В январе 2025 года Шепелев перебрался на правах свободного агента в «Александрию». В составе «горожан» полузащитник провел 12 матчей (1+1) и стал серебряным призером элитного дивизиона.
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