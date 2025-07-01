Экс-игрок киевского Динамо и национальной сборной намерен покинуть Украину

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Шепелев намерен покинуть Премьер-лигу и попробовать свои силы в иностранном чемпионате.

В услугах 28-летнего полузащитника заинтересованы житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925», однако сам игрок не рассматривает эти варианты.

По информации источника, Шепелев хотел бы продолжить карьеру в Европе, в чемпионате, который находится недалеко от первой пятерки сильнейших лиг (например Бельгия, Португалия или Нидерланды).

В январе 2025 года Шепелев перебрался на правах свободного агента в «Александрию». В составе «горожан» полузащитник провел 12 матчей (1+1) и стал серебряным призером элитного дивизиона.