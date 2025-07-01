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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 10:23 | Обновлено 01 июля 2025, 10:55
2633
3

Экс-игрок киевского Динамо и национальной сборной намерен покинуть Украину

Владимир Шепелев рассматривает варианты от иностранных клубов

01 июля 2025, 10:23 | Обновлено 01 июля 2025, 10:55
2633
3
Экс-игрок киевского Динамо и национальной сборной намерен покинуть Украину
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Шепелев намерен покинуть Премьер-лигу и попробовать свои силы в иностранном чемпионате.

В услугах 28-летнего полузащитника заинтересованы житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925», однако сам игрок не рассматривает эти варианты.

По информации источника, Шепелев хотел бы продолжить карьеру в Европе, в чемпионате, который находится недалеко от первой пятерки сильнейших лиг (например Бельгия, Португалия или Нидерланды).

В январе 2025 года Шепелев перебрался на правах свободного агента в «Александрию». В составе «горожан» полузащитник провел 12 матчей (1+1) и стал серебряным призером элитного дивизиона.

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Александрия Динамо Киев Владимир Шепелев трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Instagram
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Перець
Місяць в качалці і буде черга стояти із топ чемпіонатів
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0
mini.f
Хотеть не вредно, остается только мечтать... А как на счет Кудривки? Приличная команда, да и зарплату обещают на уровне. Слабо?
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0
Xvalenok03
Я бы тоже хотел перебраться в европу.
Но грехи (тцк) не пускают
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0
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