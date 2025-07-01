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Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 09:50 |
640
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Супербомбардир. Холанд повторил достижение Месси

Чем запомнился матч «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль»?

01 июля 2025, 09:50 |
640
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Супербомбардир. Холанд повторил достижение Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» в дополнительное время одолел «Манчестер Сити» со счетом 4:3.

Матч стал знаковым для многих игроков и тренеров, которые установили свои личные достижения и антирекорды.

Эрлинг Холанд стал вторым игроком в истории, который забил 56 голов в международных соревнованиях за европейский клуб до 25 лет. Первым был Лионель Месси, который достиг этой отметки, играя за «Барселону».

Калиду Кулибали стал первым сенегальцем, который отличился забитым мячом в матче клубного чемпионата мира.

Фил Фоден забил свой 100-й гол за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Эдерсон совершил свой первый сейв в матче только на 112-й минуте игры, но пропустил в той же атаке четвертый гол в матче.

Симоне Индзаги проиграл только один из 13 международных матчей в 2025 году. Это был финал Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Пеп Гвардиола проиграл 28% своих матчей вместе с «Манчестер Сити» в сезоне 2024/25 (17/61), что является его личным худшим показателем за все сезоны работы в качестве главного тренера.

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Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу Аль-Хиляль статистика Калиду Кулибали Эрлинг Холанд Фил Фоден
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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GroundUnder
если на то пошло, то аргентинец не играл в Кубках УЕФА и против всяких фаррер с эстониями
объективно лучше Лео только в голах на молодёжном ЧМ, если тот пошел в зачёт
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