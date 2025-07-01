Супербомбардир. Холанд повторил достижение Месси
Чем запомнился матч «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль»?
В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» в дополнительное время одолел «Манчестер Сити» со счетом 4:3.
Матч стал знаковым для многих игроков и тренеров, которые установили свои личные достижения и антирекорды.
Эрлинг Холанд стал вторым игроком в истории, который забил 56 голов в международных соревнованиях за европейский клуб до 25 лет. Первым был Лионель Месси, который достиг этой отметки, играя за «Барселону».
Калиду Кулибали стал первым сенегальцем, который отличился забитым мячом в матче клубного чемпионата мира.
Фил Фоден забил свой 100-й гол за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
Эдерсон совершил свой первый сейв в матче только на 112-й минуте игры, но пропустил в той же атаке четвертый гол в матче.
Симоне Индзаги проиграл только один из 13 международных матчей в 2025 году. Это был финал Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Пеп Гвардиола проиграл 28% своих матчей вместе с «Манчестер Сити» в сезоне 2024/25 (17/61), что является его личным худшим показателем за все сезоны работы в качестве главного тренера.
💯 @PhilFoden — Manchester City (@ManCity) July 1, 2025
Foden nets his 100th City goal pic.twitter.com/lFstTnwjC4
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