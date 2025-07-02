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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 12:56 | Обновлено 02 июля 2025, 13:43
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Бывший игрок Динамо рассказал, почему покинул киевский клуб

Денис Антюх признался, почему не сложилась карьера в составе «бело-синих»

02 июля 2025, 12:56 | Обновлено 02 июля 2025, 13:43
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Бывший игрок Динамо рассказал, почему покинул киевский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Антюх

Украинский полузащитник Денис Антюх рассказал, почему он покинул киевское «Динамо», о конкуренции, травмах и впечатлениях от игры в составе «бело-синих».

Вингер выступал за столичный коллектив с июля 2021 по сентябрь 2022 года, после чего перебрался в луганскую «Зарю». На данный момент Антюх является игроком харьковского «Металлиста 1925»:

– За первую часть сезона 2021/22 ты провел в «Динамо» всего четыре матча. Что не сложилось?

– Я так не могу сказать. Не знаю, честно. Как говорится: «Все, что не делается – к лучшему». Что-то не вышло. Потом перешел к «Заре» и продолжил играть.

– За «Динамо» прослеживается тенденция, что там очень тяжело заиграть футболистам, которые приходят из других клубов. Причем не важно, легионер это или украинец. С чем ты это связываешь?

– Прежде всего, больше ответственности. «Динамо» всегда борется за первое место в Премьер-лиге, попадание в Лигу чемпионов. В Киеве на футболистов больше смотрят и следят за ними. Мне кажется, что морально труднее играть, когда от тебя постоянно требуют лучше и лучше.

– Как ты ушел из «Динамо»?

– У меня тогда была травма, а сезон уже начался. Агент рассказал, что есть вариант пойти в «Зарю» и играть. Патрик, возглавлявший команду, хотел видеть меня у себя.

– Сделал выбор в пользу игровой практики? У тебя было еще три года контракта с «Динамо».

– Ну, не сидеть же мне там. Непонятно, как бы дальше сложилась карьера. Я понимал, что из-за травмы выбыл из обоймы, потому что пропустил сборы и старт сезона. Трудно было бы вернуться, поскольку не было необходимых кондиций, – признался Антюх.

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Динамо Киев Заря Луганск Металлист 1925 Денис Антюх трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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