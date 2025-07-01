В первый день Уимблдона-2025 турнир покинули сразу 10 сеяных игроков
Выбиты 7 сеяных игроков в мужской сетке и 3 – в женской
На Уимблдоне 2025 выдался яркий и насыщенный событиями первый день основной сетки турнира, ознаменовавшийся множеством неожиданных вылетов.
Сразу десять сеяных теннисистов покинули турнир уже на старте британского травяного мейджора. В общей сложности в первый день были выбиты 7 сеяных игроков в мужской сетке и 3 – в женской.
Сеяные игроки, вылетевшие в первый день Уимблдона 2025
Мужская сетка:
Алексей Попырин [20]
Даниил Медведев [9]
Франсиско Черундоло [16]
Маттео Берреттини [32]
Хольгер Руне [8]
Таллон Грикспур [31]
Стефанос Циципас [24]
Женская сетка:
Маккартни Кесслер [32]
Паула Бадоса [9]
Алена Остапенко [20]
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