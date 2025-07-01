В первый день Уимблдона-2025 турнир покинули сразу 10 сеяных игроков

На Уимблдоне 2025 выдался яркий и насыщенный событиями первый день основной сетки турнира, ознаменовавшийся множеством неожиданных вылетов.

Сразу десять сеяных теннисистов покинули турнир уже на старте британского травяного мейджора. В общей сложности в первый день были выбиты 7 сеяных игроков в мужской сетке и 3 – в женской.

Сеяные игроки, вылетевшие в первый день Уимблдона 2025

Мужская сетка:

Алексей Попырин [20]

Даниил Медведев [9]

Франсиско Черундоло [16]

Маттео Берреттини [32]

Хольгер Руне [8]

Таллон Грикспур [31]

Стефанос Циципас [24]

Женская сетка:

Маккартни Кесслер [32]

Паула Бадоса [9]

Алена Остапенко [20]