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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 07:12 |
2499
1

Известный легионер окончательно отказался возвращаться в Украину

Факундо Батиста провел серьезный разговор с президентом «Полесья» Буткевичем

01 июля 2025, 07:12 |
2499
1
Известный легионер окончательно отказался возвращаться в Украину
ФК Полесье Житомир. Факундо Батиста

Форвард житомирского «Полесья» Факундо Батиста отказался возвращаться в Украину и играть в Премьер-лиге – он требует найти ему новый клуб.

Сначала 26-летний футболист отказался приезжать на тренировочные сборы, но в итоге присоединился к команде в Европе и даже провел разговор с президентом «волков». В ходе общении с Геннадием Буткевичем игрок сообщил, что не намерен больше играть в составе житомирского коллектива.

«Полесье» понимает, что не сможет заставить футболиста выступать в Премьер-лиге и вынужденно искать ему новую команду за пределами Украины.

По информации источника, Батиста может сыграть в первых матчах Лиги конференции, где подопечные Руслана Ротаня начнут свой путь со второго раунда квалификации. Однако, дольше Факундо пребывать в расположении команды не планирует.

Уругваец прибыл в Премьер-лигу из мексиканского клуба «Некакса» в январе за 1,75 млн евро. За это время сыграл 15 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость форварда составляет 2 млн евро.

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Полесье Житомир Руслан Ротань Геннадий Буткевич Факундо Батиста трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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Serhii P.
Навіщо витрачати гроші на легіонерів, які максимум через рік тікають з України? Ніхто не хоче добровільно жити в небезпеці, навіть за гроші.
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