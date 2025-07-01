Известный легионер окончательно отказался возвращаться в Украину

Форвард житомирского «Полесья» Факундо Батиста отказался возвращаться в Украину и играть в Премьер-лиге – он требует найти ему новый клуб.

Сначала 26-летний футболист отказался приезжать на тренировочные сборы, но в итоге присоединился к команде в Европе и даже провел разговор с президентом «волков». В ходе общении с Геннадием Буткевичем игрок сообщил, что не намерен больше играть в составе житомирского коллектива.

«Полесье» понимает, что не сможет заставить футболиста выступать в Премьер-лиге и вынужденно искать ему новую команду за пределами Украины.

По информации источника, Батиста может сыграть в первых матчах Лиги конференции, где подопечные Руслана Ротаня начнут свой путь со второго раунда квалификации. Однако, дольше Факундо пребывать в расположении команды не планирует.

Уругваец прибыл в Премьер-лигу из мексиканского клуба «Некакса» в январе за 1,75 млн евро. За это время сыграл 15 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость форварда составляет 2 млн евро.