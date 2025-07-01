ВИДЕО. Вернулись. Фоден сравнял счет в матче Ман Сити – Аль-Хиляль
Команды устраивают суперматч, который уже можно записать в один из лучших на турнире
«Манчестер Сити» после пропущенного третьего мяча от «Аль-Хиляля» начал натиск атак.
С несколькими моментами справились защитники. Также на высоте был голкипер «Аль-Хиляля».
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Но на 104-й минуте Фил Фоден получил передачу от Райана Шерки и нанес точный удар в нижний правый угол.
¡FODEN RESUCITA AL MANCHESTER CITY! 🔥💥— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 1, 2025
Cuando parecía que estaba todo perdido. A la heroica. Increíble 🤯@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/cBEhuRW3qs
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