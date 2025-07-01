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  4. ВИДЕО. Вернулись. Фоден сравнял счет в матче Ман Сити – Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 06:29 |
196
0

ВИДЕО. Вернулись. Фоден сравнял счет в матче Ман Сити – Аль-Хиляль

Команды устраивают суперматч, который уже можно записать в один из лучших на турнире

01 июля 2025, 06:29 |
196
0
ВИДЕО. Вернулись. Фоден сравнял счет в матче Ман Сити – Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» после пропущенного третьего мяча от «Аль-Хиляля» начал натиск атак.

С несколькими моментами справились защитники. Также на высоте был голкипер «Аль-Хиляля».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Но на 104-й минуте Фил Фоден получил передачу от Райана Шерки и нанес точный удар в нижний правый угол.

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Манчестер Сити Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Фил Фоден
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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