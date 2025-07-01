ВИДЕО. Вернулись. Фоден сравнял счет в матче Ман Сити – Аль-Хиляль

«Манчестер Сити» после пропущенного третьего мяча от «Аль-Хиляля» начал натиск атак.

С несколькими моментами справились защитники. Также на высоте был голкипер «Аль-Хиляля».

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Но на 104-й минуте Фил Фоден получил передачу от Райана Шерки и нанес точный удар в нижний правый угол.