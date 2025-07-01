ВИДЕО. Похоже на сенсацию. Кулибали вывел Аль-Хиляль вперед в овертайме
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«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» не выявили сильнейшего в основное время. Матч 1/8 финала клубного чемпионата мира перешел в овертаймы.
Подопечные Симоне Индзаги начали дополнительные таймы активнее.
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На 94-й минуте Калиду Кулибали замкнул подачу с углового и вывел «Аль-Хиляль» вперед (3:2). Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон снова был бессилен в этом моменте.
¡ES UN AUTÉNTICO MILAGRO! 😱😱— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 1, 2025
Lajami la salvó sobre la línea para salvar al Al-Hilal@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/xg14ODNPG5
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