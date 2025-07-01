ВИДЕО. Похоже на сенсацию. Кулибали вывел Аль-Хиляль вперед в овертайме

«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» не выявили сильнейшего в основное время. Матч 1/8 финала клубного чемпионата мира перешел в овертаймы.

Подопечные Симоне Индзаги начали дополнительные таймы активнее.

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На 94-й минуте Калиду Кулибали замкнул подачу с углового и вывел «Аль-Хиляль» вперед (3:2). Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон снова был бессилен в этом моменте.