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Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 06:20 |
348
0

ВИДЕО. Похоже на сенсацию. Кулибали вывел Аль-Хиляль вперед в овертайме

Подопечные Симоне Индзаги шокируют Пепа Гвардиолу и компанию

01 июля 2025, 06:20 |
348
0
ВИДЕО. Похоже на сенсацию. Кулибали вывел Аль-Хиляль вперед в овертайме
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» не выявили сильнейшего в основное время. Матч 1/8 финала клубного чемпионата мира перешел в овертаймы.

Подопечные Симоне Индзаги начали дополнительные таймы активнее.

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На 94-й минуте Калиду Кулибали замкнул подачу с углового и вывел «Аль-Хиляль» вперед (3:2). Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон снова был бессилен в этом моменте.

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Манчестер Сити Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Калиду Кулибали
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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