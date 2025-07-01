1 июля, в первом круге Уимблдона между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 42) и Коко Гауфф (WTA 2).

Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

Украинская спортсменка в этом сезоне не выигрывала титулов, хотя на ее счету есть два финала, в Линце и Ноттингеме. Ястремской важно, чтоб у нее пошла игра, на траве она смотрелась уверенно, она выиграла 6 матчей из 8 на этом покрытии.

На Уимблдоне спортсменка максимум доходила до четвертого круга, хотя она это сделала еще в далеком 2019-м году. Будем откровенны, с жеребьевкой Даяне не повезло, нужно сходу показывать свой лучший теннис, только тогда будет шанс обыграть сильную и неудобную Гауфф.

Украинка имеет привлекательный стиль игры, она любит играть первым номером, доминировать, спортсменка не ждет ошибки соперниц, а предпочитает сама забирать розыгрыши.

Коко Гауфф

Текущий сезон непросто складывался для Гауфф, американка никак не могла найти свою игру, не характерно для себя много ошибалась, нервничала, ей мало что удавалось. Улучшились результаты на грунте, она играла в финалах Мадрида и Рима, вишенкой на торте стал Ролан Гаррос, где Коко не точно дошла до решающей битвы, а и взяла шлем, обыграв в волевом стиле Арину Соболенко – 6:7, 6:2, 6:4.

Свой травяной сезон американка начала в Берлине, где сразу же уступила китаянке Ван – 3:6, 3:6. На Уимблдоне спортсменка никогда не доходила дальше четвертого круга. Хоть теннисистке всего 21 год, на ее счету уже есть два выигранных мейджора.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой трижды, все матчи прошли на грунте и завершались победами американской спортсменки. Последняя встреча состоялась в этом году, на турнире в Мадриде, Гауфф выиграла в трех сетах – 0:6, 6:2, 7:5, потом Коко отмечала, что данная битва была для нее крайне сложной.

Прогноз

Американка котируется большим фаворитом в этой паре, хотя все знают, насколько опасной может быть Ястремская. Украинка хорошо выглядит на траве, она способна создать большие проблемы второй ракетке мира.

Привлекательно здесь выглядит ставка на тотал больше 19,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,80.