Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Уимблдон
01 июля 2025, 05:08 |
106
0

Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025

Поединок 1/64 финала сотоится 1 июля и начнется не ранее 20:30 по Киеву

01 июля 2025, 05:08 |
106
0
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Коллаж Sport.ua

1 июля, в первом круге Уимблдона между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 42) и Коко Гауфф (WTA 2).

Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка в этом сезоне не выигрывала титулов, хотя на ее счету есть два финала, в Линце и Ноттингеме. Ястремской важно, чтоб у нее пошла игра, на траве она смотрелась уверенно, она выиграла 6 матчей из 8 на этом покрытии.

На Уимблдоне спортсменка максимум доходила до четвертого круга, хотя она это сделала еще в далеком 2019-м году. Будем откровенны, с жеребьевкой Даяне не повезло, нужно сходу показывать свой лучший теннис, только тогда будет шанс обыграть сильную и неудобную Гауфф.

Украинка имеет привлекательный стиль игры, она любит играть первым номером, доминировать, спортсменка не ждет ошибки соперниц, а предпочитает сама забирать розыгрыши.

Коко Гауфф

Текущий сезон непросто складывался для Гауфф, американка никак не могла найти свою игру, не характерно для себя много ошибалась, нервничала, ей мало что удавалось. Улучшились результаты на грунте, она играла в финалах Мадрида и Рима, вишенкой на торте стал Ролан Гаррос, где Коко не точно дошла до решающей битвы, а и взяла шлем, обыграв в волевом стиле Арину Соболенко – 6:7, 6:2, 6:4.

Свой травяной сезон американка начала в Берлине, где сразу же уступила китаянке Ван – 3:6, 3:6. На Уимблдоне спортсменка никогда не доходила дальше четвертого круга. Хоть теннисистке всего 21 год, на ее счету уже есть два выигранных мейджора.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой трижды, все матчи прошли на грунте и завершались победами американской спортсменки. Последняя встреча состоялась в этом году, на турнире в Мадриде, Гауфф выиграла в трех сетах – 0:6, 6:2, 7:5, потом Коко отмечала, что данная битва была для нее крайне сложной.

Прогноз

Американка котируется большим фаворитом в этой паре, хотя все знают, насколько опасной может быть Ястремская. Украинка хорошо выглядит на траве, она способна создать большие проблемы второй ракетке мира.

Привлекательно здесь выглядит ставка на тотал больше 19,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,80.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
01.07.2025 -
20:30
Коко Гауфф
Тотал больше 19.5 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОНСЕКА: «Есть внутренняя цель – быть сеяным на следующих турнирах Шлема»
ВИДЕО. Рекорд Уимблдона: француз сделал подачу со скоростью 246 км/ч
ЦИЦИПАС: «Я выжал максимум. У меня нет ответов. Я не знаю, что делать»
Даяна Ястремская Коко Гауфф Уимблдон-2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Футбол | 30 июня 2025, 08:19 0
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие

Фернандо Йерро покинет свой пост в «Аль-Насре»

«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
Бокс | 30 июня 2025, 09:20 2
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка

Фрэнк Уоррен высказался по поводу этой ситуации

Уверенный старт: Свитолина разгромила первую соперницу на Уимблдоне-2025
Теннис | 30.06.2025, 14:15
Уверенный старт: Свитолина разгромила первую соперницу на Уимблдоне-2025
Уверенный старт: Свитолина разгромила первую соперницу на Уимблдоне-2025
Юлия Стародубцева – Франческа Джонс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Теннис | 01.07.2025, 04:51
Юлия Стародубцева – Франческа Джонс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Юлия Стародубцева – Франческа Джонс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
ЛЕОНЕНКО: «Все тренеры обвиняли меня в этом. Я им, глупым, объяснял...»
Футбол | 30.06.2025, 22:13
ЛЕОНЕНКО: «Все тренеры обвиняли меня в этом. Я им, глупым, объяснял...»
ЛЕОНЕНКО: «Все тренеры обвиняли меня в этом. Я им, глупым, объяснял...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
29.06.2025, 13:43 9
Футбол
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 08:34 1
Футбол
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
29.06.2025, 07:26 7
Футбол
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
30.06.2025, 06:23 1
Футбол
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
29.06.2025, 08:48 1
Футбол
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
29.06.2025, 00:34 2
Бокс
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
30.06.2025, 04:42 2
Бокс
Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
29.06.2025, 22:12 25
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем