Юлия Стародубцева – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Уимблдона-2025 1 июля в 16:30
1 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) начнет выступления на Уимблдоне-2025.
В 1/64 финала украинка сыграет против представительницы Великобритании Франчески Джонс (WTA 122). Поединок состоится третьим запуском на корте №17 после игры Навоне – Шаповалов. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Джонс.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Майи Джойнт, либо против Людмилы Самсоновой.
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