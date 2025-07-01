Юлия Стародубцева – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) начнет выступления на Уимблдоне-2025.

В 1/64 финала украинка сыграет против представительницы Великобритании Франчески Джонс (WTA 122). Поединок состоится третьим запуском на корте №17 после игры Навоне – Шаповалов. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Джонс.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Майи Джойнт, либо против Людмилы Самсоновой.

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