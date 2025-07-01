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Уимблдон
01 июля 2025, 05:01 |
45
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Юлия Стародубцева – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Уимблдона-2025 1 июля в 16:30

01 июля 2025, 05:01 |
45
0
Юлия Стародубцева – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

1 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) начнет выступления на Уимблдоне-2025.

В 1/64 финала украинка сыграет против представительницы Великобритании Франчески Джонс (WTA 122). Поединок состоится третьим запуском на корте №17 после игры Навоне – Шаповалов. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Джонс.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Майи Джойнт, либо против Людмилы Самсоновой.

📺 Видеотрансляция

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Юлия Стародубцева Франческа Джонс смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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