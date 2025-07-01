1 июля, в рамках первого круга Уимблдона свою встречу проведут Юлия Стародубцева и Франческа Джонс.

Матч начнется в 14:30 по киевскому времени.

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Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка проводит неровный сезон, Стародубцева провела 35 матчей, одержав всего 14 побед, но играла в основных на топовых турнирах. В рейтинге теннисистка существенно поднялась, а именно на 33 позиции. Сильно Стародубцева выступила в Мадриде, где дошла до четвертого круга. Можно себе занести и Ролан Гаррос, здесь она остановилась в третьем круге.

Пока не впечатляет теннисистка на траве, она успела провести на данном покрытии шесть матчей, в которых одержала всего две победы. Хорошая позиция в рейтинге позволила избежать квалификации, но этим надо пользоваться, ведь на мейджоре можно заработать много очков, да и призовые здесь солидные.

Франческа Джонс

Британская спортсменка не входит в первую сотню рейтинга, хотя она узнаваема среди болельщиков. В основную сетку Уимблдона она попала благодаря тому, что получила wild card от организаторов.

У Джонс наблюдается прогресс в рейтинге, с начала года она поднялась на 30 позиций, может похвастаться тем, что выиграла два турнира ITF. В общей сложности теннисистка провела 37 матчей, одержав 26 побед, хотя надо учитывать уровень турниров, где она играла.

Спортсменка успела провести пять матчей на траве в текущем сезоне, в которых смогла одержать две победы. Британка трижды играла против украинок в этом году, в двух случаях против Ястремской и раз против Соболевой, во всех упомянутых матчах он проигрывала.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой всего раз, встреча состоялась в прошлом году, на грунтовом турнире в Мексике. Тогда Джонс сумела выиграть в первом круге 7:5, 6:4, после чего добралась до финала.

Прогноз на матч

Явного фаворита в этой паре не выделяют, обе теннисистки пока не впечатляют своей игрой на траве. Местная публика будет поддерживать британку, хотя многое будет зависеть от настроя и физического состояния.

В таком матче я не рискну лезть в исходы, а возьму здесь ставку тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,69.