Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Вероника Эрьявец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
01 июля 2025, 04:40 |
78
0

Марта Костюк – Вероника Эрьявец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Уимблдона-2025

01 июля 2025, 04:40 |
78
0
Марта Костюк – Вероника Эрьявец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

1 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) начнет выступления на Уимблдоне-2025.

В 1/64 финала украинка сыграет против Вероники Эрьявец (Словения, WTA 171). Поединок состоится первым запуском на корте №16. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Камилы Осорио (Колумбия, WTA 57), либо против Даниэль Коллинз (США, WTA 54).

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОНСЕКА: «Есть внутренняя цель – быть сеяным на следующих турнирах Шлема»
ВИДЕО. Рекорд Уимблдона: француз сделал подачу со скоростью 246 км/ч
ЦИЦИПАС: «Я выжал максимум. У меня нет ответов. Я не знаю, что делать»
Марта Костюк Вероника Эрьявец смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-футболист Десны и Олимпика получил гражданство рф
Футбол | 30 июня 2025, 21:39 5
Экс-футболист Десны и Олимпика получил гражданство рф
Экс-футболист Десны и Олимпика получил гражданство рф

Максим Дегтярев будет играть за команду сокол казань

Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Футбол | 30 июня 2025, 08:19 0
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие

Фернандо Йерро покинет свой пост в «Аль-Насре»

Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Футбол | 30.06.2025, 09:22
Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
Бокс | 30.06.2025, 09:20
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Теннис | 01.07.2025, 05:08
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
29.06.2025, 00:34 2
Бокс
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
30.06.2025, 04:42 2
Бокс
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
29.06.2025, 09:20 37
Футбол
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
29.06.2025, 08:52 13
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
29.06.2025, 08:20 4
Футбол
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
29.06.2025, 05:12 13
Футбол
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
29.06.2025, 00:38 3
Футбол
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
29.06.2025, 10:00 17
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем