Марта Костюк – Вероника Эрьявец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Уимблдона-2025
1 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) начнет выступления на Уимблдоне-2025.
В 1/64 финала украинка сыграет против Вероники Эрьявец (Словения, WTA 171). Поединок состоится первым запуском на корте №16. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Камилы Осорио (Колумбия, WTA 57), либо против Даниэль Коллинз (США, WTA 54).
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