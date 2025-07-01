Марта Костюк – Вероника Эрьявец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) начнет выступления на Уимблдоне-2025.

В 1/64 финала украинка сыграет против Вероники Эрьявец (Словения, WTA 171). Поединок состоится первым запуском на корте №16. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Камилы Осорио (Колумбия, WTA 57), либо против Даниэль Коллинз (США, WTA 54).

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