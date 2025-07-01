Стали известны стартовые составы Манчестер Сити и Аль-Хиляля

1 июля состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Манчестер Сити (Англия) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).

Поединок пройдет на стадионе Орландо Цитрус Боул. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

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Горожане вышли в плей-офф КЧС-2025 с первого места группы G, набрав девять очков из девяти возможных, а саудовцы стали вторыми в квартете H (пять пунктов).

Главные тренеры определились с основными составами команд.

Манчестер Сити: Эдерсон, Аит-Нури, Гвардиол, Холанд, Хюндоган, Доку, Диаш, Нунес, Рейндерс, Савиньо, Силва

Аль-Хиляль: Боно, Ал-Хабри, Маркос Леонардо, Аль-Давсари, Канно, Канселу, Кулибали, Лоди, Малком, Милинкович-Савич, Невиш