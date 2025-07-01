Назван лучший игрок матча между Интером и Флуминенсе на КЧМ
Вингер бразильского клуба Джон Ариас получил традиционный приз
30 июня в 22:00 прошел поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Итальянский «Интер» и бразильский «Флуминенсе» играли на Банк оф Америка Стэдиум в городе Шарлотт.
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Интер пропустил уже на 3-й минуте. Херман Кано вывел Флуминенсе вперед (1:0). В компенсированное время Флуминенсе поставил точку в матче. Эркулес Перейра забил второй гол команды на 90+3 минуте (2:0).
Вингер бразильского клуба Джон Ариас получил традиционный приз лучшему игроку матча
Флуминенсе вышел в четвертьфинал, где сыграет против лучшей команды в поединке между Манчестер Сити и Аль-Хиляль.
🏆 Клубный чемпионат мира 2025
1/8 финала, 30 июня. Шарлотт (США)
Интер (Италия) – Флуминенсе (Бразилия) – 0:2
Голы: Херман Кано, 3, Эркулес, 90+4
ФОТО. Джон Ариас стал лучшим игроком матча между Интером и Флуминенсе
Видео голов и обзор матча
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