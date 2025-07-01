ФОТО. Экс-волейболистка поразила размером бюста. Откровенные снимки

Кайла Симмонс снова привлекла внимание соцсетей.

В новой публикации в Instagram экс-волейболистка показала головокружительную фигуру.

Симмонс поделилась фотографиями, на которых она изображена в ярком купальнике.

Подписчики отреагировали бурно — Симмонс в очередной раз подтвердила свой статус секс-символа.