ВИДЕО. Как Флуминенсе поставил точку в матче против Интера на КЧМ

30 июня в 22:00 проходит поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Итальянский «Интер» и бразильский «Флуминенсе» играют на Банк оф Америка Стэдиум в городе Шарлотт.

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Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где сыграет против лучшей команды в поединке между Манчестер Сити и Аль-Хиляль.

В компенсированное время Флуминенсе поставил точку в матче. Эркулес Перейра забил второй гол команды на 90+3 минуте (2:0).

ГОЛ! 0:2. Эркулес Перейра, 90+3 мин