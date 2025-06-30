ВИДЕО. Как Флуминенсе поставил точку в матче против Интера на КЧМ
Эркулес Перейра забил второй гол команды на 90+3 минуте
30 июня в 22:00 проходит поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Итальянский «Интер» и бразильский «Флуминенсе» играют на Банк оф Америка Стэдиум в городе Шарлотт.
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Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где сыграет против лучшей команды в поединке между Манчестер Сити и Аль-Хиляль.
В компенсированное время Флуминенсе поставил точку в матче. Эркулес Перейра забил второй гол команды на 90+3 минуте (2:0).
ГОЛ! 0:2. Эркулес Перейра, 90+3 мин
90+3' HÉRCULEEEEEEEEEEEEEES! 💥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 30, 2025
Fluzão strike in extra time to make it 2-0! 🇭🇺
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTFLU pic.twitter.com/NnmUD2lQFM
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