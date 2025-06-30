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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 23:59 | Обновлено 01 июля 2025, 00:16
59
0

ВИДЕО. Как Флуминенсе поставил точку в матче против Интера на КЧМ

Эркулес Перейра забил второй гол команды на 90+3 минуте

30 июня 2025, 23:59 | Обновлено 01 июля 2025, 00:16
59
0
ВИДЕО. Как Флуминенсе поставил точку в матче против Интера на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня в 22:00 проходит поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Итальянский «Интер» и бразильский «Флуминенсе» играют на Банк оф Америка Стэдиум в городе Шарлотт.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где сыграет против лучшей команды в поединке между Манчестер Сити и Аль-Хиляль.

В компенсированное время Флуминенсе поставил точку в матче. Эркулес Перейра забил второй гол команды на 90+3 минуте (2:0).

ГОЛ! 0:2. Эркулес Перейра, 90+3 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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