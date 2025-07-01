Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
Родриго не сыграет в старте против «Ювентуса»
1 июля состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).
Поединок состоится на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Накануне матча главный тренер мадридцев Хаби Алонсо рассказал, что Родриго не сыграет в стартовом составе в этом поединке.
«Меньше жаль, но ты не выйдешь в стартовом составе, но ты можешь помочь нам выиграть матч во втором тайме», – сказал он Родриго.
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