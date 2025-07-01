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  4. Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
Испания
01 июля 2025, 22:22 |
566
0

Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»

Родриго не сыграет в старте против «Ювентуса»

01 июля 2025, 22:22 |
566
0
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

1 июля состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).

Поединок состоится на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Накануне матча главный тренер мадридцев Хаби Алонсо рассказал, что Родриго не сыграет в стартовом составе в этом поединке.

«Меньше жаль, но ты не выйдешь в стартовом составе, но ты можешь помочь нам выиграть матч во втором тайме», – сказал он Родриго.

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Реал Мадрид Ювентус клубный чемпионат мира по футболу Реал - Ювентус Хаби Алонсо Родриго Гоес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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