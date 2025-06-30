ФОТО. Известный футболист дебютировал в роли модели на парижском подиуме

Марио Балотелли сейчас без клуба, но наслаждается новой ролью — моделью на модном подиуме для KidSuper.

Бывший нападающий «Дженоа» дебютировал на показе KidSuper в рамках недели моды в Париже сезона весна 2026.

Он продемонстрировал жакет и брюки в шоу, основанном на детской книге «Мальчик, который перепрыгнул Луну».

Дизайнер поблагодарил Балотелли в социальных сетях, назвав его «абсолютной легендой» после этого неожиданного выхода. Это может стать новым карьерным направлением для итальянца, который отметит 35-летие в августе и недавно участвовал в мероприятии Baller League в Лондоне.

Ранее Балотелли связывали с испанским клубом низшего дивизиона «Реал Мурсия» после расторжения контракта с «Дженоа», где он провёл всего шесть матчей, присоединившись к команде свободным агентом в октябре 2024 года.

Супер Марио стал неожиданным гостем события, прошедшего в легендарном Лувре в Париже.