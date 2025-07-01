Шовковский не рассчитывает на украинца. Динамо нашло ему новый клуб
Максим Дячук перейдет в «Лехию»
Киевский футбольный клуб «Динамо» отказался от украинского защитника.
По информации ТаТоТаке, наставник киевлян Александр Шовковский не рассчитывает на Максима Дячука. Ему уже нашли новый клуб – он на правах аренды присоединится к польской «Лехии» из Гданьска.
В этом сезоне Дячук провел 14 матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с киевлянами действует до лета 2028 года.
Ранее сообщалось, что защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».
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