Шовковский не рассчитывает на украинца. Динамо нашло ему новый клуб

Киевский футбольный клуб «Динамо» отказался от украинского защитника.

По информации ТаТоТаке, наставник киевлян Александр Шовковский не рассчитывает на Максима Дячука. Ему уже нашли новый клуб – он на правах аренды присоединится к польской «Лехии» из Гданьска.

В этом сезоне Дячук провел 14 матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с киевлянами действует до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».