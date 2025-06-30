ВИДЕО. Легендарный теннисист в пятый раз станет отцом

Борис Беккер сообщил в Instagram, что его жена Лилиан ожидает их первого совместного ребёнка.

Пара живёт в Милане и в браке два года.

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Лилиан — аналитик политических рисков, младше Беккера на 22 года.

Теннисист назвал этот брак своим первым равноправным партнёрством.

У Беккера есть четверо детей от трёх женщин, включая дочь российской модели Анжелы Ермаковой.