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30 июня 2025, 21:10 |
866
2

ВИДЕО. Легендарный теннисист в пятый раз станет отцом

Борис Беккер сообщил прекрасную новость

30 июня 2025, 21:10 |
866
2
ВИДЕО. Легендарный теннисист в пятый раз станет отцом
Instagram. Борис и Лилиан Беккер

Борис Беккер сообщил в Instagram, что его жена Лилиан ожидает их первого совместного ребёнка.

Пара живёт в Милане и в браке два года.

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Лилиан — аналитик политических рисков, младше Беккера на 22 года.

Теннисист назвал этот брак своим первым равноправным партнёрством.

У Беккера есть четверо детей от трёх женщин, включая дочь российской модели Анжелы Ермаковой.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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pol-55
Якщо талант,то у всьому.
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Serhii P.
Сам постарався, чи хтось допоміг?
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