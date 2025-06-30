12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025

Американская теннисистка Аманда Анисимова, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA, успешно стартовала на Уимблдонском турнире 2025.

В первом раунде представительница США в двух сетах разгромила экс-россиянку Юлию Путинцеву (Казахстан, WTA 33) за 44 минуты, не отдав ни одного гейма.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) – Аманда Анисимова (США) [13] – 0:6, 0:6

Анисимова провела пятое очное противостояние против Путинцевой и добыла четвертую победу, в частности вторую в 2025 году. 3 апреля Аманда разобралась с Юлией в 1/8 финала пятисотника в Чарльстоне.

Анисимова впервые в карьере переиграла соперницу со счетом 6:0, 6:0.

В 1/32 финала травяного мейджора в Великобритании Аманда выйдет на корт против Ренаты Сарасуа (Мексика, WTA 71).