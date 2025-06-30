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  4. 12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
Уимблдон
30 июня 2025, 21:03 |
2274
5

12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025

Аманда Анисимова размазала на корте Юлию Путинцеву и вышла во второй раунд мейджора

30 июня 2025, 21:03 |
2274
5
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Американская теннисистка Аманда Анисимова, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA, успешно стартовала на Уимблдонском турнире 2025.

В первом раунде представительница США в двух сетах разгромила экс-россиянку Юлию Путинцеву (Казахстан, WTA 33) за 44 минуты, не отдав ни одного гейма.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) – Аманда Анисимова (США) [13] – 0:6, 0:6

Анисимова провела пятое очное противостояние против Путинцевой и добыла четвертую победу, в частности вторую в 2025 году. 3 апреля Аманда разобралась с Юлией в 1/8 финала пятисотника в Чарльстоне.

Анисимова впервые в карьере переиграла соперницу со счетом 6:0, 6:0.

В 1/32 финала травяного мейджора в Великобритании Аманда выйдет на корт против Ренаты Сарасуа (Мексика, WTA 71).

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Аманда Анисимова Уимблдон-2025 Юлия Путинцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Перший Серед Рівних
Анісімова не менша росіянка ніж Путінцева 
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Sashamar
Та не в тому справа, що Путінцева ексросіянка, а в тому, що до Петербурга їздить. Тому правильний заголовок: "12-та ракетка світу прописала любительці кривавих газпромовських грошей..." далі по тексту.
Коли вже почнемо судити не по рядкам біографії, а по справах їхніх?
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