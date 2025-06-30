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30 июня 2025, 20:10 |
646
0

ФОТО. Где отдыхает семья Артема Довбика. Интересный выбор

Артем и Юлия Довбик вернулись в Испанию

30 июня 2025, 20:10 |
646
0
ФОТО. Где отдыхает семья Артема Довбика. Интересный выбор
Instagram. Юлия и Артем Довбик

Юлия Довбик, возлюбленная форварда сборной Украины и «Ромы» Артема Довбика, опубликовала свежие семейные фото из Марбельи.

Летнее межсезонье футболист проводит между тренировками и отдыхом с семьёй.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Испания стала местом отпуска — именно здесь Довбик когда-то стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе «Жироны».

Пара на фото гуляет по побережью и наслаждается тёплой атмосферой.

Артем и Юлия в браке с 2020 года, у них есть дочь по имени Кира.

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фото lifestyle Артем Довбик Юлия Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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