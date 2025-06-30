ФОТО. Где отдыхает семья Артема Довбика. Интересный выбор
Артем и Юлия Довбик вернулись в Испанию
Юлия Довбик, возлюбленная форварда сборной Украины и «Ромы» Артема Довбика, опубликовала свежие семейные фото из Марбельи.
Летнее межсезонье футболист проводит между тренировками и отдыхом с семьёй.
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Испания стала местом отпуска — именно здесь Довбик когда-то стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе «Жироны».
Пара на фото гуляет по побережью и наслаждается тёплой атмосферой.
Артем и Юлия в браке с 2020 года, у них есть дочь по имени Кира.
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