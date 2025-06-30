ФОТО. Где отдыхает семья Артема Довбика. Интересный выбор

Юлия Довбик, возлюбленная форварда сборной Украины и «Ромы» Артема Довбика, опубликовала свежие семейные фото из Марбельи.

Летнее межсезонье футболист проводит между тренировками и отдыхом с семьёй.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Испания стала местом отпуска — именно здесь Довбик когда-то стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе «Жироны».

Пара на фото гуляет по побережью и наслаждается тёплой атмосферой.

Артем и Юлия в браке с 2020 года, у них есть дочь по имени Кира.