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  4. Динамо предложило более миллиона евро за бельгийца. Есть ответ игрока
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 22:01 |
2736
2

Динамо предложило более миллиона евро за бельгийца. Есть ответ игрока

Бенджамин Паувельс отказался ехать в Украину

30 июня 2025, 22:01 |
2736
2
Динамо предложило более миллиона евро за бельгийца. Есть ответ игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенджамин Паувельс

Киевское «Динамо» интересуется бельгийским вингером нидерландского «Камбюра» (2-й дивизион) Бенджамином Паувельсом, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, столичный клуб предложил более 1 миллиона евро за 20-летнего футболиста, но он отказался ехать в Украину.

В сезоне 2024/25 Бенджамин Паувельс провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 650 тысяч евро.

Ранее в «Динамо» появился новый 8-й номер.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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