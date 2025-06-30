Динамо предложило более миллиона евро за бельгийца. Есть ответ игрока

Киевское «Динамо» интересуется бельгийским вингером нидерландского «Камбюра» (2-й дивизион) Бенджамином Паувельсом, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, столичный клуб предложил более 1 миллиона евро за 20-летнего футболиста, но он отказался ехать в Украину.

В сезоне 2024/25 Бенджамин Паувельс провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 650 тысяч евро.

Ранее в «Динамо» появился новый 8-й номер.