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  4. ФОТО. Игрок Барселоны затусил с Рианной. Это было его мечтой
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30 июня 2025, 19:47 |
1203
0

ФОТО. Игрок Барселоны затусил с Рианной. Это было его мечтой

Жюль Кунде воплотил свою мечту в реальность

30 июня 2025, 19:47 |
1203
0
ФОТО. Игрок Барселоны затусил с Рианной. Это было его мечтой
Instagram. Жюль Кунде

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде оказался в центре внимания на модном показе, где его заметили рядом с певицей Рианной.

Для француза это была важная встреча — Рианна давно считается его кумиром.

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Кунде известен своей любовью к моде. В одном из интервью он говорил, что увлекается футболом, музыкой, баскетболом и стилем.

Среди его кумиров — Бекхэм, Айверсон, Сен-Лоран и Рианна. Похоже, мечта сбылась.

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фото lifestyle Жюль Кунде Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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