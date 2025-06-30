ФОТО. Игрок Барселоны затусил с Рианной. Это было его мечтой

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде оказался в центре внимания на модном показе, где его заметили рядом с певицей Рианной.

Для француза это была важная встреча — Рианна давно считается его кумиром.

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Кунде известен своей любовью к моде. В одном из интервью он говорил, что увлекается футболом, музыкой, баскетболом и стилем.

Среди его кумиров — Бекхэм, Айверсон, Сен-Лоран и Рианна. Похоже, мечта сбылась.