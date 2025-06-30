Клуб УПЛ продолжает искать форварда. Сделал предложение

Клуб ЛНЗ, который ранее пытался и не сумел подписать Александра Филиппова, продолжает поиск нападающего.

Сообщается, что руководство черкасского клуба сделало предложение Руслану Степанюку, который недавно разорвал контракт с Вересом и стал свободным агентом.

Сообщалось, что Степанюк может взять небольшую паузу в выступлениях, однако рассматривает предложение ЛНЗ и скоро должен дать свой ответ.

В прошлом сезоне игрок забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.