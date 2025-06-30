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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 20:23 | Обновлено 30 июня 2025, 20:34
543
0

Клуб УПЛ продолжает искать форварда. Сделал предложение

ЛНЗ хочет подписать Степанюка

30 июня 2025, 20:23 | Обновлено 30 июня 2025, 20:34
543
0
Клуб УПЛ продолжает искать форварда. Сделал предложение
ФК Верес. Руслан Степанюк

Клуб ЛНЗ, который ранее пытался и не сумел подписать Александра Филиппова, продолжает поиск нападающего.

Сообщается, что руководство черкасского клуба сделало предложение Руслану Степанюку, который недавно разорвал контракт с Вересом и стал свободным агентом.

Сообщалось, что Степанюк может взять небольшую паузу в выступлениях, однако рассматривает предложение ЛНЗ и скоро должен дать свой ответ.

В прошлом сезоне игрок забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Руслан Степанюк ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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