Суркис отдаст немалые деньги за известного легионера. Он хочет в Динамо

Киевский клуб «Динамо» ведет активные переговоры о трансфере вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сумы.

По информации источника, переговоры «Динамо» по Сума продолжаются около года. Сейчас оба клуба обсуждают сумму возможного трансфера. Отмечается, что торги идут на уровне 1,5 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Сума провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Контракт гвинейца истекает в июне 2027 года.

Ранее сообщалось, что Салифу Сума выразил желание играть именно за «Динамо».