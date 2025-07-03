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  4. Суркис отдаст немалые деньги за известного легионера. Он хочет в Динамо
Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 20:37 | Обновлено 03 июля 2025, 20:38
2868
7

Суркис отдаст немалые деньги за известного легионера. Он хочет в Динамо

Салифу Сума этим летом может перейти в киевский клуб

03 июля 2025, 20:37 | Обновлено 03 июля 2025, 20:38
2868
7
Суркис отдаст немалые деньги за известного легионера. Он хочет в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Салифу Сума

Киевский клуб «Динамо» ведет активные переговоры о трансфере вингера азербайджанской «Зиры» Салифу Сумы.

По информации источника, переговоры «Динамо» по Сума продолжаются около года. Сейчас оба клуба обсуждают сумму возможного трансфера. Отмечается, что торги идут на уровне 1,5 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Сума провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Контракт гвинейца истекает в июне 2027 года.

Ранее сообщалось, что Салифу Сума выразил желание играть именно за «Динамо».

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Динамо Киев трансферы чемпионат Азербайджана по футболу Зира трансферы УПЛ Салифу Сума
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 7
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protasov_lyopu_davai
Це для кого він відомий?
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+6
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ManCity
Мда… одному суркісу, мабуть, і відомий. Аби шо
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+3
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Alex Sem
чому друг медведчука не в тюрьмі а продовжує красти гроші
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-1
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