Другие новости30 июня 2025, 19:21 |
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ДЕВУШКА ДНЯ. Христина Драганова – красота болгарского футбола
Знакомимся с Христиной Драгановой
30 июня 2025, 19:21 |
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Христина Драганова покинула «Ботев» после трёх лет работы.
Её называют самой привлекательной футбольной ведущей Болгарии.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В Instagram она поблагодарила болельщиков за поддержку и назвала сотрудничество с клубом ярким и эмоциональным.
Драганова — модель, психолог и владелица салона красоты.
Она поддерживает лондонский «Арсенал» и вдохновляется такими ведущими, как Дилетта Леотта.
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