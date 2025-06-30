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30 июня 2025, 19:21 |
1122
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Христина Драганова – красота болгарского футбола

Знакомимся с Христиной Драгановой

30 июня 2025, 19:21 |
1122
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Христина Драганова – красота болгарского футбола
Instagram. Христина Драганова

Христина Драганова покинула «Ботев» после трёх лет работы.

Её называют самой привлекательной футбольной ведущей Болгарии.

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В Instagram она поблагодарила болельщиков за поддержку и назвала сотрудничество с клубом ярким и эмоциональным.

Драганова — модель, психолог и владелица салона красоты.

Она поддерживает лондонский «Арсенал» и вдохновляется такими ведущими, как Дилетта Леотта.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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