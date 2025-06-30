Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Реала восстановился после травмы. Он пропустил 9 месяцев
Италия
30 июня 2025, 19:41 | Обновлено 30 июня 2025, 19:50
1267
0

Капитан Реала восстановился после травмы. Он пропустил 9 месяцев

Карвахаль готов вернуться на поле, но клуб уже подписал Трента

30 июня 2025, 19:41 | Обновлено 30 июня 2025, 19:50
1267
0
Капитан Реала восстановился после травмы. Он пропустил 9 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Ключевой игрок и капитан Реала Дани Кархваль заявил о том, что восстановился после тяжелой травмы и операции на колене и уже готов вернуться на поле.

Правый защитник мадридцев пропустил 9 месяцев.

«Я уже в полном распоряжении тренера. Прошло 9 месяцев тяжелой работы, но я восстановился и готов играть», – сказал Карвахаль.

Интересно, что летом Реал подписал правого защитника Трента Александера-Арнольда, который, скорее всего, и будет основным игроком обороны для наставника Хаби Алонсо.

В отсутствие Карвахаля капитан команды является Федерико Вальверде.

По теме:
ФОТО. Игрок Барселоны затусил с Рианной. Это было его мечтой
ФОТО. Ламин Ямаль выбрал новое место для отдыха. И снова – Испания
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала контракт с легендой и лучшим бомбардиром клуба
Реал Мадрид Дани Карвахаль Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен
Футбол | 30 июня 2025, 00:59 0
Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен
Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен

Менди летом может покинуть клуб

Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Футбол | 30 июня 2025, 06:23 1
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара

В четвертьфинале сыграют французский ПСЖ и немецкая Бавария

Интер – Флуминенсе. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
Футбол | 30.06.2025, 19:21
Интер – Флуминенсе. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
Интер – Флуминенсе. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
Футбол | 30.06.2025, 14:05
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек покинул итальянскую команду
Футбол | 30.06.2025, 17:35
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек покинул итальянскую команду
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек покинул итальянскую команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
29.06.2025, 19:23 18
Бокс
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
29.06.2025, 00:38 3
Футбол
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
29.06.2025, 00:55 2
Футбол
Украина поднялась в рейтинге FIVB после выхода в финал ЗЕ. Где теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после выхода в финал ЗЕ. Где теперь?
28.06.2025, 22:50 1
Волейбол
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
29.06.2025, 09:20 37
Футбол
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
29.06.2025, 13:43 9
Футбол
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
29.06.2025, 00:34 2
Бокс
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 08:34 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем