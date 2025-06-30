Капитан Реала восстановился после травмы. Он пропустил 9 месяцев

Ключевой игрок и капитан Реала Дани Кархваль заявил о том, что восстановился после тяжелой травмы и операции на колене и уже готов вернуться на поле.

Правый защитник мадридцев пропустил 9 месяцев.

«Я уже в полном распоряжении тренера. Прошло 9 месяцев тяжелой работы, но я восстановился и готов играть», – сказал Карвахаль.

Интересно, что летом Реал подписал правого защитника Трента Александера-Арнольда, который, скорее всего, и будет основным игроком обороны для наставника Хаби Алонсо.

В отсутствие Карвахаля капитан команды является Федерико Вальверде.