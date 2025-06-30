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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 19:20 | Обновлено 30 июня 2025, 19:29
717
0

ВИДЕО. Гвардиола о критике Клубного ЧМ: «Жалуются те, кто сюда не попал»

Новое видео на канале Sport.ua

30 июня 2025, 19:20 | Обновлено 30 июня 2025, 19:29
717
0
ВИДЕО. Гвардиола о критике Клубного ЧМ: «Жалуются те, кто сюда не попал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола поддерживает мнение Юргена Клоппа, который раскритиковал саму идею Клубного чемпионата мира и нагрузку на игроков, однако отметил, что многим из тех, кто критикует, просто не дали место на турнире.

«Я понимаю мнение Клоппа по поводу Клубного чемпионата мира. Он может высказываться, потому что сделал шаг назад и сейчас не тренер. Я понимаю, почему он так сказал, но одновременно с этим я работаю в системе и подчинясь ФИФА и УЕФА».

Не мы создаем турниры, а играем в тех, которые делают ФИФА и УЕФА. Мы счастливы тут играть. Жалуются те, кто сюда не попал. А если бы попали, то были бы счастливы получить внимание прессы, болельщиков и дополнительные деньги», – сказал Гвардиола.

Смотрите новое видео на канале Sport.ua

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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