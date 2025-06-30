Василий КАЮК: «ДЮФЛУ нуждается в свежей крови и новых реформах»

В прошлом уикенде закончилась финальная часть ДЮФЛУ в возрастной категории U-16 (дети 2009 года рождения). Триумфовало в соревнованиях киевское «Динамо», а второе место неожиданно заняли юные футболисты черкасского ЛНЗ, одолевшие донецкий «Шахтер» в полуфинале турнира.

Генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк, в свое время работавший спортивным директором академии ЛНЗ, эксклюзивно для Sport.ua, прокомментировал успех команды U-16, раскритиковав чиновников из УАФ.

– Футбольная академия ЛНЗ функционирует всего полтора года, но за этот короткий период команде U-16 (2009 года рождения) удалось стать вице-чемпионом ДЮФЛУ. В чем секрет столь быстрого становления?

– Мы начали наш путь 1,5 года назад. Таких результатов удалось добиться благодаря системности в принятии решений и стабильности. Особо следует отметить отношение президенту клуба к академии. Я работал в структурах академий Руха и Мункача, у ФК Рух были невероятные условия и трудно было ожидать чего-то лучшего, но президент ЛНЗ продемонстрировал мне это.

– На награждении директор академии «Динамо» Александр Ищенко поблагодарил организаторов при условии проведения турнира. Там действительно все на самом высоком уровне? Дерцен становится постоянным местом проведения матчей такого рода ДЮФЛУ…

– Во-первых, Александр Алексеевич является не только директором академии Динамо, но и вице-президентом ДЮФЛУ, поэтому у него с самого начала пристрастное отношение к организации.

ФА Мункач имеет невероятную тренировочную базу, но с такими финансовыми условиями от ДЮФЛУ – она не может выглядеть качественно. Поля академии Мункач принимали 8 финальных частей, поэтому они физически не могли обеспечить эти финалы качественными полями. О, что можно говорить, если полуфинальный матч ОФКИП-Полесья против Динамо первый тайм которого начался на одном поле, а второй проходил на другом.

Следует понимать, что финальная часть должна стать рекламой для популяризации детского футбола в Украине. Каждый ребенок, не попавший туда, должен делать все, чтобы туда попасть в будущем. Вот, например: в прошлом году трансляции были на отт-платформах УПЛ ТВ, матчи проводились на Арене-Львов, стадионе Скиф и т.д., это все стадионы уровня Премьер-лиги и каждый ребенок запомнил на всю жизнь свое участие в этом турнире, а в этом году матчи проходили на полях без трибун, награждения подиума, а со школьными партами и дешевыми кубками.

О, что мы можем говорить, если ДЮФЛ не способны взять на этот турнир качественного фотографа и человека, который бы принимал флеш-интервью у детей и тренеров каждой команды. У нас даже были проблемы с организацией перед игровой тренировкой, но благодаря Богдану Городнюку и Золтану Сильваши, которые все же предоставили нам на платной основе возможность потренироваться, хотя организация перед игровой тренировкой должна быть обязательна на таких турнирах. ФА Мункач имеет все для того, чтобы проводить финал на самом высоком уровне, но для этого ДЮФЛУ должен создать нужные условия.

– Вернемся к футболу. В полуфинале вы неожиданно обыграли донецкий Шахтер, считавшийся фаворитом матча. За счет чего это удалось?

– У нас каждый матч с этим соперником был конкурентным, в этом матче удалось победить нам, вот и все.

– Бурлака – стал «вирусным» после своего удара в серии послематчевых пенальти и празднования. Как отреагировали на такой перформанс?

– Я, если честно этот пенальти не смотрел, потом уже увидел на повторе. Он большой молодец, не побоявшийся взять на себя ответственность. Хорошо, что ему удалось это сделать, потому что не знаю, если бы мы отреагировали, если бы у него не получилось.

– Сложилось впечатление, что на финальный матч с Динамо просто не хватало сил. Это действительно так?

– В этом вопросе снова нужно вернуться к руководству ДЮФЛУ. Да, мы были истощены и это не только о нашем матче: в финале 2008 г.р. Движение было истощено, в 2011 г.р. Шахтер был истощен, потому что имели более сложные полуфинальные матчи, чем их соперники в финале.

Дети стремились к этой финальной части весь сезон и для них она закончилась за 1,5 дня. Если ДЮФЛУ испытывает финансовые трудности, чтобы сыграть финальную часть в 3 дня, с выходным для восстановления детей, то обратитесь в клубы и они вам с этим помогут, потому что это даже физиологически не правильно.

– Вы каждый раз говорите о недостатках ДЮФЛУ, как организации. По-вашему, там все так плохо?

– Хорошо, что в этой организации работают такие люди как Евгений Петраков и Юрий Жабинский, которые пытаются держать это на уровне, но мои большие надежды, что Богдан Городнюк как руководитель отдела детско-юношеского футбола УАФ внесет свои изменения, потому что ДЮФЛУ требует свежей крови и новых реформ.

– Бурлака и Карпенко получили индивидуальные награды по итогам матчей финальной части. Кого вы назовете лучшим в этой команде?

– Не хочу кого-то выделять из команды, все ребята молодцы и я всеми горжусь. Не могу не отметить награду главного тренера команды и спортивного директора академии Алексея Позднякова.

– Точно знаю, что президент клуба активно следит за развитием «академиков». Как он отблагодарил ребят за серебро ДЮФЛУ?

– Президент действительно отблагодарил ребят, а именно как увидите в нашем Vloge на клубных медиа.

– Юношескую команду фиолетовых возглавил Виталий Шумский. Кто из ребят 2009 года получит шанс проявить себя в команде U-19?

– Сезон длинный, ребята сейчас отдыхают, а дальше увидим.

– Зимой Роман Григорчук брал на учебно-тренировочное собрание Мирослава Доника. У нового главного тренера Виталия Пономарева не возникло такого желания? Виталий Юрьевич отмечал кого-то из команды 2009 года после успешного выступления на ДЮФЛУ?

Конечно, Виталий Юрьевич отмечал некоторых футболистов, но это только наша история.