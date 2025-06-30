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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 18:30 |
146
0

Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира Реал – Ювентус

Матч пройдет 1 июля 2025 года

30 июня 2025, 18:30 |
146
0
Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира Реал – Ювентус
BBC

1 июля состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).

Поединок состоится на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Монтереем».

Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.

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Ювентус Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу где смотреть
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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