Клубный чемпионат мира30 июня 2025, 18:30 |
146
0
Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира Реал – Ювентус
Матч пройдет 1 июля 2025 года
30 июня 2025, 18:30 |
146
0
1 июля состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).
Поединок состоится на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Монтереем».
Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 29 июня 2025, 20:27 25
Сине-желтые одолели хозяев в заключительном матче второй недели Лиги наций
Футбол | 30 июня 2025, 18:55 0
Стуани остается в команде еще на сезон
Теннис | 30.06.2025, 16:29
Футбол | 29.06.2025, 21:27
Футбол | 29.06.2025, 19:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.06.2025, 21:30 21
28.06.2025, 22:50 1
29.06.2025, 08:52 13
30.06.2025, 08:19
30.06.2025, 09:20 2
29.06.2025, 13:43 9
29.06.2025, 00:34 2
29.06.2025, 07:33 50