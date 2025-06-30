Реал Мадрид – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала КЧМ-2025
1 июля состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).
Поединок состоится на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния будет Шимон Марциняк из Польши.
В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Монтереем».
Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.
Реал Мадрид – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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