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Реал Мадрид
01.07.2025 22:00 - : -
Ювентус
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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 18:24 | Обновлено 30 июня 2025, 18:28
109
0

Реал Мадрид – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала КЧМ-2025

30 июня 2025, 18:24 | Обновлено 30 июня 2025, 18:28
109
0
Реал Мадрид – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
DAZN. Реал Мадрид – Ювентус

1 июля состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).

Поединок состоится на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Шимон Марциняк из Польши.

В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Монтереем».

Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.

Реал Мадрид – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Ювентус
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Дмитрий Олейник Sport.ua
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