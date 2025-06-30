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  4. Украинский игрок: Приехал в МЛС – думал, Беккенбауэром буду. Такого не ждал
Major League Soccer
30 июня 2025, 18:41 |
529
0

Украинский игрок: Приехал в МЛС – думал, Беккенбауэром буду. Такого не ждал

Кривцов оценил уровень футбольного чемпионата США и Канады

30 июня 2025, 18:41 |
529
0
Украинский игрок: Приехал в МЛС – думал, Беккенбауэром буду. Такого не ждал
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов минувший сезон отыграл в МЛС в составе Интер Майами. Игрок оценил уровень сильнейшей лиги Северной Америки.

«В Украине против Шахтера в основном играют в автобус, центральным защитникам не очень сложно было. Думал, сейчас перейду в МЛС и буду там Беккенбауэром. Пока в первом матче легкие не выплюнул».

«Такого я не ждал. Такие контратаки были, просто разрывы в атаке – и наши так играли, и против нас. По интенсивности похоже на еврокубки, но по мастерству, конечно, не такой сильный чемпионат, но в плане интенсивности, то очень сильный чемпионат там», – сказал Кривцов.

Сейчас игрок является свободным агентом.

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Сергей Кривцов Major League Soccer (MLS) Интер Майами
Иван Зинченко Источник: Денис Бойко
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