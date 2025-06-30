Украинский игрок: Приехал в МЛС – думал, Беккенбауэром буду. Такого не ждал

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов минувший сезон отыграл в МЛС в составе Интер Майами. Игрок оценил уровень сильнейшей лиги Северной Америки.

«В Украине против Шахтера в основном играют в автобус, центральным защитникам не очень сложно было. Думал, сейчас перейду в МЛС и буду там Беккенбауэром. Пока в первом матче легкие не выплюнул».

«Такого я не ждал. Такие контратаки были, просто разрывы в атаке – и наши так играли, и против нас. По интенсивности похоже на еврокубки, но по мастерству, конечно, не такой сильный чемпионат, но в плане интенсивности, то очень сильный чемпионат там», – сказал Кривцов.

Сейчас игрок является свободным агентом.