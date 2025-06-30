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Испания
30 июня 2025, 18:59 | Обновлено 30 июня 2025, 19:05
1645
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала контракт с легендой и лучшим бомбардиром клуба

Стуани остается в команде еще на сезон

30 июня 2025, 18:59 | Обновлено 30 июня 2025, 19:05
1645
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала контракт с легендой и лучшим бомбардиром клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Стуани

Клуб Ла Лиги Жирона объявил о новом контракте форварда Кристиана Стуани. Договор рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон.

38-летний Стуани является легендой клуба и лучшим бомбардиром в истории Жироны (141 гол). В прошлом сезоне Стуани забил 11 мячей и сделал 2 ассиста в 41 матче.

После продажи украинца Артема Довбика в Рому Стуани остается самым стабильным игроком атаки испанской команды.

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Жирона Кристиан Стуани Виктор Цыганков Ла Лига продление контракта
Иван Зинченко Источник: ФК Жирона
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