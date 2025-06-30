ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала контракт с легендой и лучшим бомбардиром клуба
Стуани остается в команде еще на сезон
Клуб Ла Лиги Жирона объявил о новом контракте форварда Кристиана Стуани. Договор рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон.
38-летний Стуани является легендой клуба и лучшим бомбардиром в истории Жироны (141 гол). В прошлом сезоне Стуани забил 11 мячей и сделал 2 ассиста в 41 матче.
После продажи украинца Артема Довбика в Рому Стуани остается самым стабильным игроком атаки испанской команды.
🏠 Girona ha estat, és i seguirà sent casa teva, Cristhian.— Girona FC (@GironaFC) June 30, 2025
🫂 Junts a per una nova temporada! pic.twitter.com/6gu85iZ1Qt
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