Хавбек Манчестер Сити хочет уйти. Есть два топ-претендента

Хавбек Манчестер Сити и молодежной сборной Англии Джеймс Макати выразил готовность летом покинуть команду и перебраться в Бундеслигу ради игровой практики.

В услугах атакующего полузащитника заинтересованы Байер и Боруссия Дортмунд.

Контракт 22-летнего игрока завершается через год, продлевать его Макати не планирует и надеется на трансфер.

В минувшем сезоне Джеймс провел в АПЛ 15 матчей и забил 3 гола, но лишь раз вышел в стартовом составе. Всего отыграл 27 матчей и забил 7 голов.

Футболист стал чемпионом молодежного Евро-2025, который на днях завершился в Словакии.