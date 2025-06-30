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Англия
30 июня 2025, 17:43 | Обновлено 30 июня 2025, 17:44
1420
1

Хавбек Манчестер Сити хочет уйти. Есть два топ-претендента

Макати хочет получать игровую практику

30 июня 2025, 17:43 | Обновлено 30 июня 2025, 17:44
1420
1
Хавбек Манчестер Сити хочет уйти. Есть два топ-претендента
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Макати

Хавбек Манчестер Сити и молодежной сборной Англии Джеймс Макати выразил готовность летом покинуть команду и перебраться в Бундеслигу ради игровой практики.

В услугах атакующего полузащитника заинтересованы Байер и Боруссия Дортмунд.

Контракт 22-летнего игрока завершается через год, продлевать его Макати не планирует и надеется на трансфер.

В минувшем сезоне Джеймс провел в АПЛ 15 матчей и забил 3 гола, но лишь раз вышел в стартовом составе. Всего отыграл 27 матчей и забил 7 голов.

Футболист стал чемпионом молодежного Евро-2025, который на днях завершился в Словакии.

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Джеймс Макати Манчестер Сити Байер Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Иван Зинченко Источник: The Times
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