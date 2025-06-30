Хавбек Манчестер Сити хочет уйти. Есть два топ-претендента
Макати хочет получать игровую практику
Хавбек Манчестер Сити и молодежной сборной Англии Джеймс Макати выразил готовность летом покинуть команду и перебраться в Бундеслигу ради игровой практики.
В услугах атакующего полузащитника заинтересованы Байер и Боруссия Дортмунд.
Контракт 22-летнего игрока завершается через год, продлевать его Макати не планирует и надеется на трансфер.
В минувшем сезоне Джеймс провел в АПЛ 15 матчей и забил 3 гола, но лишь раз вышел в стартовом составе. Всего отыграл 27 матчей и забил 7 голов.
Футболист стал чемпионом молодежного Евро-2025, который на днях завершился в Словакии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голкипер Денис Твардовский работает с командой в Словении
Стуани остается в команде еще на сезон
Носители говорят Мэкети