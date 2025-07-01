Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это не тот Месси, которого я знаю. Большой цирк»
Шведский голеадор – о провале «Интер» Майами на КЧМ-2025
В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» победил «Интер Майами» со счетом 4:0.
О выступлении главной звезды флоридского клуба Лионеля Месси высказался его бывший партнер Златан Ибрагимович.
«Когда Месси играет с Роналду, Мбаппе, Холандом или мной – это другое дело. Но сейчас это не тот Месси, которого я знаю. Лионель как призрак, который играет в цирке.
Но всем нужно быть осторожными, потому что если вы дадите ему настоящую команду, он снова будет сиять. Месси все еще тот игрок, которым был раньше», — сказал Ибрагимович.
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