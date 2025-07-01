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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это не тот Месси, которого я знаю. Большой цирк»
Major League Soccer
01 июля 2025, 03:48 |
69
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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это не тот Месси, которого я знаю. Большой цирк»

Шведский голеадор – о провале «Интер» Майами на КЧМ-2025

01 июля 2025, 03:48 |
69
0
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это не тот Месси, которого я знаю. Большой цирк»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» победил «Интер Майами» со счетом 4:0.

О выступлении главной звезды флоридского клуба Лионеля Месси высказался его бывший партнер Златан Ибрагимович.

«Когда Месси играет с Роналду, Мбаппе, Холандом или мной – это другое дело. Но сейчас это не тот Месси, которого я знаю. Лионель как призрак, который играет в цирке.

Но всем нужно быть осторожными, потому что если вы дадите ему настоящую команду, он снова будет сиять. Месси все еще тот игрок, которым был раньше», — сказал Ибрагимович.

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Златан Ибрагимович Лионель Месси Интер Майами клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Footmercato
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