Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Это не тот Месси, которого я знаю. Большой цирк»

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» победил «Интер Майами» со счетом 4:0.

О выступлении главной звезды флоридского клуба Лионеля Месси высказался его бывший партнер Златан Ибрагимович.

«Когда Месси играет с Роналду, Мбаппе, Холандом или мной – это другое дело. Но сейчас это не тот Месси, которого я знаю. Лионель как призрак, который играет в цирке.

Но всем нужно быть осторожными, потому что если вы дадите ему настоящую команду, он снова будет сиять. Месси все еще тот игрок, которым был раньше», — сказал Ибрагимович.