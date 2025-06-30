Рейтинг ATP. Накануне Уимблдона не произошло никаких изменений в топ-10

30 июня ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на травяных турнирах ATP 250 в Истборне и Мальорке.

Чемпионом Истборна стал американский теннисист Тейлор Фритц, получивший первый номер посева, а на турнире в Испании триумфовал Таллон Грикспор из Нидерландов.

Таким образом, накануне Уимблдона 2025 не произошло никаких серьезных изменений в топ-10, а главное движение недели произошло вне элитных позиций мирового рейтинга.

Дженсон Бруксби, достигавший 33-го места в ATP в 2022 году, оказался в шаге от возвращения в топ-100 спустя более двух лет отсутствия, связанного с травмами и дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил.

На этой неделе американец вышел в финал турнира ATP 250 в Истборне, где уступил Тейлору Фритцу со счетом 5:7, 1:6. Благодаря этому результату он поднялся на 48 строчек в рейтинге и теперь занимает сто первое место с 172 очками.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР