Алькарас или Синнер? Букмекеры назвали победителя Уимблдона-2025 у мужчин

30 июня стартовали матчи первого раунда Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде.

Букмекерские конторы обновили актуальные котировки на победителя мейджора. Главным фаворитом является действующий чемпион Карлос Алькарас – 2.05.

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Его главный конкурент – Янник Синнер (2.50). Шансы легендарного Новака Джоковича расцениваются в 6.00. Четвертым претендентом на триумф идет британец Джек Дрейпер (15.0) Коэффициенты на всех остальных – выше 20.0.

Кто выиграет Уимблдон-2025? Мнение букмекеров