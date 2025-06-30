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  4. Алькарас или Синнер? Букмекеры назвали победителя Уимблдона-2025 у мужчин
Уимблдон
30 июня 2025, 13:27 |
261
0

Алькарас или Синнер? Букмекеры назвали победителя Уимблдона-2025 у мужчин

Фаворитом идет Карлос, Янник – второй, топ-3 замыкает Новак Джокович

30 июня 2025, 13:27 |
261
0
Алькарас или Синнер? Букмекеры назвали победителя Уимблдона-2025 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня стартовали матчи первого раунда Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде.

Букмекерские конторы обновили актуальные котировки на победителя мейджора. Главным фаворитом является действующий чемпион Карлос Алькарас – 2.05.

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Его главный конкурент – Янник Синнер (2.50). Шансы легендарного Новака Джоковича расцениваются в 6.00. Четвертым претендентом на триумф идет британец Джек Дрейпер (15.0) Коэффициенты на всех остальных – выше 20.0.

Кто выиграет Уимблдон-2025? Мнение букмекеров

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Уимблдон-2025 азарт котировки букмекеров Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Джек Дрейпер Новак Джокович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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