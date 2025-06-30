Алькарас или Синнер? Букмекеры назвали победителя Уимблдона-2025 у мужчин
Фаворитом идет Карлос, Янник – второй, топ-3 замыкает Новак Джокович
30 июня стартовали матчи первого раунда Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде.
Букмекерские конторы обновили актуальные котировки на победителя мейджора. Главным фаворитом является действующий чемпион Карлос Алькарас – 2.05.
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Его главный конкурент – Янник Синнер (2.50). Шансы легендарного Новака Джоковича расцениваются в 6.00. Четвертым претендентом на триумф идет британец Джек Дрейпер (15.0) Коэффициенты на всех остальных – выше 20.0.
Кто выиграет Уимблдон-2025? Мнение букмекеров
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