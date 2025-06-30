Элина Свитолина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Уимблдона-2025
30 июня первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) начнет выступления на Уимблдонском турнире 2025.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 75). Поединок состоится первым запуском на корте №18. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Варвары Грачевой, либо против Александры Саснович.
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