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Уимблдон
30 июня 2025, 13:10 | Обновлено 30 июня 2025, 13:12
981
0

Элина Свитолина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Уимблдона-2025

30 июня 2025, 13:10 | Обновлено 30 июня 2025, 13:12
981
0
Элина Свитолина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 июня первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) начнет выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 75). Поединок состоится первым запуском на корте №18. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Варвары Грачевой, либо против Александры Саснович.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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